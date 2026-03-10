김민석 국무총리가 '(가칭)유엔 인공지능(AI) 허브' 유치를 위해 이번 주 미국과 스위스를 잇달아 방문한다.

김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 UN AI 허브 유치지원 TF 회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.10 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

김 총리는 10일 오후 정부서울청사에서 '유엔 AI 허브 유치지원 태스크포스(TF) 회의'를 열고 "유엔 AI 허브 유치를 정부 차원에서 공식화한다"며 이같이 밝혔다.

유엔 AI 허브는 국제사회의 다양한 문제를 해결하기 위해 일부 유엔 전문기구들의 AI 관련 기능과 한국 민·관이 협력하는 글로벌 AI 플랫폼이다. 정부는 김 총리를 위원장으로 하는 유엔 AI 허브 유치위원회 출범도 결의했다.

김 총리는 "대한민국이 글로벌 AI 협력을 주도하는데 있어서 새로운 교두보, 선도적 역할을 하게 될 것"이라며 "이번 주에 출발해 미국과 스위스를 방문하고 유엔의 관련 기구 수장들을 면담해 유치와 관련한 협력 방안을 논의할 계획"이라고 말했다.

김 총리는 뉴욕에 있는 유엔본부를 비롯해 유엔아동기금(UNICEF)과 유엔개발계획(UNDP)을 방문한 뒤 스위스로 이동해 세계보건기구(WHO), 국제노동기구(ILO), 국제이주기구(IOM) 측과 면담을 가질 예정이다.

AD

한편 김 총리가 취임 이후 단독 외교 일정을 미국을 찾는 것은 지난 1월 이후 이번이 두 번째다. 이번 뉴욕 방문을 계기로 워싱턴을 들러 미국 고위급 인사와의 면담을 가질 가능성도 있다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>