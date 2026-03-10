2022 개정 교육과정·고교학점제 안착

강원교육청, 중등 교원 400명 대상 실무 연수

강원특별자치도교육청은 10일과 11일 이틀간 6층 대강당에서 '2026학년도 중등 학생평가 및 학교생활기록부 기재를 위한 역량강화 연수'를 개최한다.

강원특별자치도교육청이 10일 6층 대강당에서 '2026학년도 중등 학생평가 및 학교생활기록부 기재를 위한 역량강화 연수'를 개최하고 있다.

10일은 중학교, 11일은 고등학교 교감과 교무부장을 대상으로 진행되며 중등 교원 400여 명이 참석할 예정이다.

연수의 주요 내용은 △2026년 학교생활기록부 기재요령 주요 개정 사항 △학생평가 및 학업 성적관리 유의 사항 △교수·학습 및 평가 계획서 작성 방법 △학점 이수 인정 기준 및 최소 성취수준 보장 지도 등이다.

2025년 고교학점제 전면 도입과 2022 개정 교육과정의 적용 범위가 중학교 2학년과 고등학교 2학년까지 확대됨에 따라, 강원특별자치도교육청은 학교생활기록부 기재 역량 강화와 학생평가의 내실화를 중점적으로 추진할 계획이다.

특히 2022 개정 교육과정의 취지를 반영해 학생의 탐구활동을 강화하고, 탐구 질문을 바탕으로 스스로 문제를 해결하는 참여형 수업을 활성화하는 한편, 성취평가제가 안정적으로 안착하도록 교수·학습과 평가의 연계를 강조할 방침이다.

또한 고등학교 2학년까지 고교학점제가 본격 적용됨에 따라 학업 성취율과 과목 출석률 관리, 미이수 예방 지도, 미이수 학생 지원 방안 등에 대해서도 안내한다.

김성래 중등교육과장은 "수업과 분절되지 않는 학생 성장 중심의 평가를 운영하고, 학교생활기록부의 내실 있는 기재와 관리 강화를 통해 강원 학생들의 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자



