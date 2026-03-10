강진 ‘반값여행’·신안 ‘햇빛연금’·광주 ‘통합돌봄’ 정책 소개

강기정 “인구·경제·기본소득·기본사회 비전으로 확장”

이재명 대통령이 공개 석상에서 언급했던 강진 '반값여행'과 신안 '햇빛연금', 광주 '통합돌봄' 정책이 전남·광주 통합특별시 비전으로 확장될 수 있다는 구상이 제시됐다. 강기정 광주시장은 이들 정책을 인구·경제, 기본소득, 기본사회 모델로 연결해 통합특별시의 핵심 정책으로 발전시키겠다고 밝혔다.

강기정 광주시장은 10일 강진군 웰니스푸소센터에서 열린 '지역 우수정책 설명회'에서 "대통령도 주목한 강진의 반값여행, 신안의 햇빛연금, 광주다움 통합돌봄 등 지역 우수정책은 각각 통합특별시의 인구·경제, 기본소득, 기본사회 비전으로 확장될 것"이라고 말했다.

강기정 광주시장과 강진·신안 관계자들이 10일 강진군 웰니스푸소센터에서 열린 지역 우수정책 설명회에서 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

강 시장은 "행정의 성패를 좌우하는 것은 그럴듯한 말이나 계획이 아니라 실제 실행해 본 경험과 거기서 얻은 성과"라며 "모두가 부러워할 통합특별시를 함께 완성하자"고 강조했다.

강 시장은 먼저 강진의 반값여행 정책에 대해 "단순한 관광정책이 아니라 지역과 지속적으로 연결되는 관계인구를 늘리고 지역 내 소비를 통해 지역경제를 살리는 정책"이라고 평가했다. 이어 "인구 3만의 강진은 연 300만명이 찾는 도시가 됐고 지역화폐 소비도 46% 늘어난 대한민국 대표 생활인구 도시가 됐다"고 설명했다.

신안의 햇빛연금에 대해서는 "태양광 발전 이익을 주민에게 나누는 정책"이라며 "지역 자원을 공공의 자산으로 전환해 지방소멸을 막을 기본소득의 가능성을 보여준 사례"라고 말했다.

광주의 '광주다움 통합돌봄'에 대해서는 "전국 최초로 신청주의와 선별주의의 벽을 넘어 누구나 돌봄을 받을 수 있는 돌봄 체계를 열었다"며 "전남광주특별시민은 갑작스럽게 다치거나 아이를 병원에 데려갈 사람이 없을 때, 일상적 건강관리가 힘들 때도 걱정하지 않는 사회를 만들겠다"고 밝혔다.

강 시장은 강진, 신안, 광주의 정책 경험을 바탕으로 전남·광주 통합특별시의 미래 구상도 제시했다. 강진의 경험을 토대로 27개 시·군·구를 '생활권 인구 10배, 지역 소비 10배'의 '텐텐도시'로 만들고, 신안 모델을 햇빛·바람소득, 데이터소득, 참여소득 등으로 확장해 기본소득 모델을 완성하겠다고 설명했다.

또 광주의 통합돌봄 정책을 기반으로 대도시형·중소도시형·농어촌형·도서형 등 지역 맞춤형 돌봄 서비스를 확대해 기본사회 돌봄 체계를 구축하겠다고 밝혔다.

앞서 이재명 대통령은 강진 반값여행과 신안 햇빛연금 정책을 공개 석상에서 언급하며 전국 확산을 주문했다. 광주다움 통합돌봄은 이재명 정부 국정과제로 명시됐으며 '지역돌봄 통합지원에 관한 법률' 제정에 따라 올해 3월부터 전국 시행되고 있다.

호남취재본부 송보현 기자



