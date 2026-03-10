경기도가 공정거래지킴이 31명을 위촉했다.

경기도는 10일 경기도의회 대회의실에서 '2026년 경기도 공정거래지킴이 위촉식'을 열고 공정거래지킴이 31명을 위촉했다고 밝혔다.

공정거래지킴이는 온라인 플랫폼, 유통업, 가맹사업 등 다양한 거래 분야에서 불공정거래 행위를 모니터링하고 현장의 목소리를 경기도에 전달하는 역할을 맡는다.

경기도는 올해부터 불공정거래 모니터링의 전문성을 높이기 위해 지킴이 활동기간을 기존 1년에서 2년으로 확대하고 선발 인원도 25명에서 31명으로 늘렸다.

경기도가 10일 공정거래지킴이 위촉식을 개최했다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

성기철 경기도 경제기획관은 "공정거래지킴이는 도민의 눈높이에서 불공정거래를 살피고 현장의 목소리를 정책에 반영하는 중요한 역할을 한다"며 "앞으로도 도민 참여를 바탕으로 공정거래 사각지대를 해소하고 공정한 경제 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

AD

한편 공정거래지킴이는 2020년 '불공정거래 도민감시단'으로 출범해 그간 가맹점 977곳을 대상으로 법정 중요 서면 수령 여부를 조사해 미수령 가맹점 204곳을 확인한 뒤 공정거래위원회에 통보했다. 배달앱 이용 외식업체 1,080곳의 온·오프라인 가격 차이와 가격 인상 요인을 조사해 배달 중개 플랫폼사에 개선을 요청하기도 했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>