김동연 경기도지사가 경기도를 피지컬 AI(인공지능) 실증 공간으로 만들어 대한민국 피지컬 AI 혁신을 선도하겠다는 비전을 선포했다.

김동연 지사는 10일 성남 판교 글로벌비즈센터에서 시장·기업·학계 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 '경기도 피지컬 AI 비전 선포식'을 열고 사람 중심의 피지컬 AI 시대를 위한 정책 방향과 실행 전략을 발표했다.

김 지사는 비전 선언에서 "피지컬 AI는 자본이나 기술 투자도 중요하지만, 더 중요한 것은 현장 적용과 확장이 경쟁의 관건"이라며 "경기도는 산업용로봇 보급률 세계 2위, 메모리 반도체 세계 1위로 피지컬 AI가 갖고 있는 경쟁력은 전세계에서 경기도를 따를 곳이 없다"고 말했다.

이어 "경기도정의 방향은 사람 중심 경제, 휴머노믹스로 경기도가 하는 모든 도정의 중심에는 사람이 있다"면서 "우리가 추구하는 피지컬 AI의 중심도 사람 중심 피지컬 AI라고 이해하시면 좋을 것 같다"고 설명했다.

그러면서 "경기도는 이미 AI국 신설과 AI 혁신 클러스터 조성, AI 돌봄, 4차산업혁명센터 등 제도적 기반을 마련했다. 사람 중심 피지컬 AI를 통해서 대한민국이 AI 3대 강국에 들어갈 수 있도록 열심히 노력하겠다"고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 10일 성남 판교 글로벌비즈센터에서 열린 '경기도 피지컬 AI 비전 선포식'에서 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 이날 '사람 중심의 피지컬 AI 시대'를 실현할 세 가지 전략으로 ▲피지컬 AI 산업 생태계 조성 ▲일자리에서 일거리 시대로의 전환 ▲피지컬 AI 기본사회 구현을 제시했다.

이날 행사에서는 피지컬 AI 기술이 사람의 삶을 어떻게 변화시킬 수 있는지를 보여주는 소녀와 로봇의 협연 오프닝 공연이 진행돼 눈길을 끌었다. 휠체어를 탄 소녀가 휴머노이드 로봇과 함께 무대에 올라 웨어러블 로봇을 착용하고 춤을 추는 퍼포먼스를 통해, 기술이 사람의 가능성을 확장하는 '사람 중심 피지컬 AI'의 의미를 상징적으로 표현했다.

이어 열린 특별대담은 '피지컬 AI 시대, 경기도의 기회와 과제'를 주제로 진행됐다.

경기도는 이번 선포식을 계기로 도민이 체감하는 피지컬 AI 확산 정책을 본격화하고 AI 혁신 클러스터와 제조·첨단산업 기반을 토대로 대한민국 피지컬 AI 시대를 선도하는 실행 거점으로 자리매김해 나갈 계획이다.

