전남 순천시가 한국관광공사 주관 '2026년 워케이션 우수모델 공모'에서 2차 심사를 통과하며 최종 선정에 한 걸음 더 다가섰다.

힐링, 관광이 가능한 순천 정원워케이션 전경. 순천시 제공

이번 공모에는 전국 11개 광역 및 기초지자체가 참여해 1차 서류 심사와 2차 발표 심사를 거쳤으며, 순천시는 경쟁력 있는 워케이션 정책과 운영 모델을 인정받아 부산광역시와 함께 최종 후보 2곳에 이름을 올렸다.

시는 향후 진행될 3차 현장 실사를 통해 순천만국가정원과 도심 관광자원을 연계한 체류형 워케이션 환경과 업무·휴식이 조화를 이루는 인프라를 집중적으로 선보일 계획이다.

최종 우수모델로 선정되는 2개 지자체에는 각각 2억 원의 사업비가 지원된다. 순천시는 확보되는 예산을 기업 대상 맞춤형 팸투어, 숙박비 지원, 워케이션 박람회 개최 등 홍보 마케팅과 프로그램 운영에 활용할 방침이다.

특히 순천시는 정원과 생태, 문화 관광 자원을 기반으로 워케이션 방문객이 도심에 머무르며 지역 상권을 이용하도록 유도하는 체류형 관광 모델을 추진하고 있다. 이를 통해 생활인구 유입과 지역 상권 소비 확대 등 지역 경제 선순환 구조를 만들어 간다는 전략이다.

순천시 관계자는 "순천 워케이션 모델의 경쟁력을 인정받아 최종 후보에 오른 만큼 현장 실사를 철저히 준비하겠다"며 "워케이션을 통해 관광과 지역경제가 함께 성장하는 대한민국 대표 체류형 관광 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

