중국의 올해 1~2월 반도체 수출량이 지난해 같은 기간 대비 73% 증가했다. 반도체 자급자족을 추진하는 중국 정부의 정책이 성장을 이끌고 있다고 외신은 전했다.

시진핑 중국 국가 주석이 지난 5일 베이징 인민대회당에서 개최된 전국인민대표대회(전인대) 연례회의에 참석한 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 10일(현지시간) 중국 해관총서의 자료를 인용해 1~2월 집적회로(IC) 수출이 433억달러를 기록해 전년 동기 대비 72.6% 증가했다고 보도했다. 이는 같은 기간 중국 전체 수출 증가율인 21.8%를 크게 웃도는 수치다. 수량 기준으로 전년 동기 대비 13.7% 증가한 525억개였다.

이번 통계는 중국 정부가 미국 등 서양의 무역 제한으로 인한 위험을 완화하고 반도체 자립을 강화하기 위해 이른바 '전국가적(whole-nation)' 접근 방식을 강화하는 가운데 나온 것이라고 SCMP는 설명했다. 전국가적 접근 방식은 국가 차원의 과제를 해결하기 위해 정부가 전방위적으로 자원을 동원하는 종합적인 전략을 의미한다. 그러면서 엔비디아의 H200 그래픽처리장치(GPU) 수입이 불확실한 상태에서 기록한 수치라고 덧붙였다.

AD

중국의 주요 반도체 업체들은 생산을 확대하며 국내와 해외에서 모두 칩 공급을 늘리고 있다. 중국 최대 반도체 파운드리 기업인 SMIC(중신궈지)는 지난해 총 970만장의 웨이퍼를 생산했다. 전년 대비 21% 증가했다. 화홍반도체(Hua Hong Semiconductor)의 출하량은 전년 대비 18.5% 증가한 540만개를 기록했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>