전 창원레포츠파크 이사장이 경남 창원시를 상대로 제기한 해임처분취소 사건 법정 공방이 창원시 패소로 마무리됐다.

시는 지난해 4월 이 사건 소송 1심에 이어 올해 2월 항소심에서 연이어 패소한 점 등을 고려해 상고하지 않기로 했다고 10일 밝혔다.

경남 창원레포츠파크. 창원레포츠파크 제공

앞서 이호국 전 창원레포츠파크 이사장은 2022년 7월 민선 8기 창원시 출범 이후 임용됐다가 2024년 3월 해임됐다.

시는 당시 이 전 이사장에 대한 자체 복무감사에서 이 전 이사장이 채용서류를 허위 작성·제출하는 등 위반사항을 확인했다며 직무를 정지한 뒤 이사회 해임안 의결을 거쳐 그를 해임 처분했다.

그러자 이 전 이사장은 자신을 들어내기 위해 명분을 끼워 맞춘 표적 감사라 주장하며 반발했고 2024년 5월 해임취소처분 소송을 제기했다.

소송이 이 전 이사장 해임 무효로 종결됨에 따라 창원레포츠파크는 이 전 이사장의 해임 이후부터 원래 임기 만료일인 2025년 10월까지의 임금을 산정해 지급해야 한다.

