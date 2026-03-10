

131개 공약 중 116건 완료…3년 연속 공약이행평가 '최우수(SA)'

홍종완 부지사 "남은 기간 도민이 체감하는 정책 성과로 이어져야"



충남도가 민선 8기 공약사업 이행률이 88.5%에 이른 가운데 임기 말 공약 완성도를 높이기 위한 점검에 나섰다.

도는 남은 기간 도민 체감도가 높은 정책 성과를 창출하는 데 행정력을 집중하겠다는 방침이다.

도는 10일 도청 중회의실에서 홍종완 행정부지사와 정책수석보좌관, 정책기획관, 공약사업 담당 실·국 과장 등이 참석한 가운데 '민선 8기 공약사업 추진상황 보고회'를 개최했다.

이날 회의에서는 민선 8기 공약사업 추진 현황을 점검하고 실·국별 이행 상황을 공유하는 한편, 정책 효과를 높이기 위한 관리 방안 등을 집중 논의했다.

도에 따르면 민선 8기 전체 131개 공약 가운데 116개 사업이 완료돼 공약 이행률은 88.5%를 기록했다. 이는 전년 대비 26.7%포인트 증가한 수치다.

주요 완료 사업으로는 ▲가로림만 국가해양생태공원 조성 ▲공주·서산 아동보호전문기관 설치 ▲고령 은퇴 농업인 정년제 도입 ▲논산 남부권 공공산후조리원 설치 등이다.

도는 그동안 한국매니페스토실천본부가 실시한 공약이행 평가에서 3년 연속 '최우수(SA)' 등급을 받은 바 있으며, 이번 점검 결과를 토대로 관리 체계를 강화해 4년 연속 최우수 등급 달성에도 도전할 계획이다.

홍종완 행정부지사는 "공약은 단순히 완료 여부가 아니라 도민이 실제 변화를 체감하고 정책 효과가 지속되는 데 의미가 있다"며 "민선 8기 도정이 마무리되는 중요한 시점인 만큼 남은 기간 역량을 집중해 도민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

