연구개발특구진흥재단(특구재단)은 10일 대전 대덕테크비즈센터에서 '대덕특구 딥 커넥트(Deep Connect) 네트워크 데이'를 열었다고 밝혔다.

행사는 정부의 연구 현장 지원 강화 기조에 맞춰 개소한 '원스톱지원센터'가 산·학·연 연구자와 기업의 혁신 과정에서 거둔 성과를 확산하고 딥테크 창업 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다.

특구재단은 10일 대전에서 '대덕특구 딥커넥트(Deep Connect) 네트워크 데이'를 개최했다. 행사를 마친 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 연구개발특구진흥재단

원스톱지원센터는 대덕특구 기업 및 예비 창업자가 기업 성장 과정에서 겪는 애로사항을 발굴해 맞춤형 상담 서비스를 제공하기 위해 밀착형 지원 플랫폼의 일종으로 지난해 4월 대덕테크비즈센터 스페이스 S에서 문을 열었다.

문을 연 후에는 경영·투자·사업화·지식재산권(IP) 등 4개 분과에 24명의 전문가로 구성된 '애로 해결 전문가단'을 주축으로 총 83건의 기업 현장 애로사항을 해결하는 성과를 거뒀다.

또 실질적인 자금 유치와 정부 사업 선정으로 이어지는 가시적인 결과물도 창출했다. 애로 해결과 연계해 10개 특구 기업을 대상으로 51억원 규모의 투자 유치를 이끌어 내고 4개 기업에는 팁스(TIPS) 등 정부 사업화 R&BD 프로그램 유치를 지원한 것이 대표적이다.

우수 사례로는 ▲㈜셀앤베러(투자연계 2억원·TIPS 연계), ▲㈜레오스페이스(기술혁신대상 수상·기술보증기금 투자연계 5억원) ▲㈜에이브노틱스(초격차 1000+ 선정·8억원 유치) ▲㈜소프엔티(28억 투자 유치) 등이 꼽힌다.

특구재단은 행사에서 센터 운영 성과를 공유한 후 올해부터 도입되는 '애로 해결 바우처' 프로그램을 소개하는 시간을 가졌다.

애로 해결 바우처 프로그램은 시제품 제작과 시험·인증 등 기술 지원을 포함해 특허 전략 수립을 위한 사업화 컨설팅, 창업 및 법률·재무·회계·인력 등 경영 지원으로 특구기업의 성장을 뒷받침할 예정이다.

임문택 특구재단 대덕연구개발특구본부장은 "원스톱지원센터는 기술사업화 현장의 애로를 발굴·해결해 투자로 연계하는 디딤돌 역할을 한다"며 "올해는 신규 프로그램 도입 등으로 운영 범위를 확대할 계획"이라고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



