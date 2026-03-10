중동발 고유가·고환율 '충남경제 비상'…도, 500억 긴급자금 투입



석유화학·철강 등 주력 산업 직격탄 우려…김태흠 지사 "기업 피해 최소화 총력 대응"



중동 전쟁 격화로 고유가·고환율 충격이 현실화하자 충남도가 지역경제 방어에 나섰다.

제조업 비중이 50%를 넘고 수출 의존도가 높은 충남 산업 구조상 전쟁 여파가 석유화학·철강 등 주력 산업으로 확산될 가능성이 커지자, 도는 500억 원 규모의 긴급 경영안정자금을 투입하며 대응 수위를 끌어올렸다.

충남도는 10일 도청 대회의실에서 전형식 정무부지사 주재로 '중동 지역 위기 관련 긴급 경제 상황 점검회의'를 열고 도내 산업과 민생경제 영향에 대한 대응 방안을 점검했다.

이날 회의에는 도와 시군, 유관기관 관계자 등 30여 명이 참석해 중동 정세에 따른 경제 동향과 분야별 피해 상황을 공유하고 대응 대책을 논의했다.

도는 수출·물류 피해 기업을 대상으로 500억 원 규모의 2%대 저금리 경영안정자금을 특별 지원하기로 했다. 해당 정책자금은 '힘쎈충남 금융지원센터'를 통해 안내와 지원을 받을 수 있다.

또 충남경제진흥원에 긴급지원센터를 설치하고, 도 차원의 긴급 대책반을 가동해 도내 산업 피해 상황을 지속 점검하기로 했다.

특히 전쟁 여파로 위기가 심화되는 서산 대산 석유화학단지 기업에 대해서는 긴급 경영안정자금 지원과 이차보전, 대출 만기 연장 및 상환 유예 등 지원책을 확대할 방침이다.

대산 지역은 지난해 산업위기 선제대응지역으로 지정됐으며, 최근에는 현대케미칼과 롯데케미칼의 사업 재편 계획이 정부 경제장관회의에서 승인된 상태다.

아울러 글로벌 공급 과잉과 전쟁 여파가 겹친 철강 산업 위기 대응을 위해 다음 달 중 선제 위기 대응 지역 지정을 받을 수 있도록 행정력을 집중하고 있다.

이밖에도 수출 피해 기업 지원을 위해 한국무역협회 등과 협의체를 구성해 수출입 보험료 지원, 해외 전시·박람회 참가 지원 등을 우선 추진할 계획이다.

도는 유가 급등에 따른 운수업계 부담과 지역 물가 동향도 집중 점검하고, 필요할 경우 추가 대책을 마련한다는 방침이다.

김태흠 충남지사는 "중동 위기 상황이 장기화할 가능성을 염두에 두고 도내 피해 상황을 면밀히 점검하고 있다"며 "기업 피해를 최소화할 수 있도록 지원 대책을 지속 보완해 나가겠다"고 말했다.

한편 충남도는 그동안 주유소 가격 담합 등 불공정 행위 점검, 생활물가 동향 파악, 산업단지와 기업 대상 긴급 피해 조사 등을 실시하고 석유류 유통 대리점에 공급 가격 인상 자제를 요청한 바 있다.

