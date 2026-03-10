마지막 '독도 주민' 김신열씨 별세

김신열씨 딸·사위 전입신고는 기각

독도 주소 둔 주민 0명

우리 땅 독도를 지켜온 마지막 주민 김신열씨가 최근 별세했다. 독도에 적(籍)을 둔 마지막 주민이 세상을 떠나면서 독도는 상주 주민 없는 섬이 됐다.

10일 경북 울릉군에 따르면 '독도 지킴이'로 유명한 김성도씨가 2018년 10월 21일 79세를 일기로 별세한 뒤 유일한 주민이던 부인 김신열씨가 지난 2일 88세를 일기로 숨졌다.

고 김신열씨는 독도 이장인 김성도씨와 함께 1960년대 후반부터 독도에서 어업에 종사하며 섬을 지켰다. 각종 선거 때에는 독도에서 거소투표를 함으로써 대한민국이 독도를 실효 지배하는 단면을 보여줬다. 김성도씨가 숨진 이후 유일한 독도 주민으로 등록된 김신열씨는 2019년과 2020년에 수십일간 독도에 머물렀다.

그러나 2020년 9월 태풍 '하이선'으로 독도 주민 숙소에 피해가 나면서 실질적으로 독도를 떠났다. 이후 고령 등으로 거동이 불편해 딸의 집 등에서 지내다가 최근 노환으로 숨졌다.

김성도씨에 이어 김신열씨까지 별세하면서 독도는 주소를 둔 주민이 없는 섬이 됐다. 물론 독도경비대와 울릉군 독도관리사무소 직원이 독도에 머물고 있지만 주소를 두지 않고 있다. 그동안 김신열씨의 딸과 사위가 독도에 주소를 옮기기 위해 소송을 내거나 전입신고를 신청했지만 모두 기각되거나 반려됐다.

이에 따라 울릉군은 독도 주민 공백과 관련해 어떤 방향으로 처리할지를 놓고 고민하고 있다. 울릉군 관계자는 "김신열씨가 별세한 지 얼마 안 된 만큼 유족 입장 등을 고려해 당장 어떤 조처를 할 상황은 아니다"며 "앞으로 경북도와 협의해서 방향을 정하겠다"고 말했다.

