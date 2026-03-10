"위기 경기교육 바로 세울 적임자"

무상급식·혁신교육 등 교육정책 추진

경기도 전직 교장단 60여 명은 위기에 처한 경기교육을 바로 세우고 교육의 본질과 현장 중심 교육을 회복할 적임자로 안민석 경기도교육감 예비후보를 지지한다고 10일 밝혔다.

경기도 전직 교장단 60여 명이 10일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 안민석 경기도교육감 예비후보를 지지하고 있다.

이들은 10일 오전 10시 30분 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 안민석 예비후보를 '힘 있는 경기교육 해결사'이자 '위기의 경기교육을 책임질 적임자'로 평가하며 지지를 공식 선언했다.

전직 교장단은 선언문에서 "자랑스러웠던 경기교육이 무너져가는 현실을 더 이상 외면할 수 없어 절박한 심정으로 이 자리에 섰다"며 "지금의 경기교육으로는 아이들이 미래를 준비할 수 없다"고 밝혔다. 이어 "임태희 교육감의 경기교육은 한마디로 혼란 상태이며, 한때 전국 교육계의 흐름을 선도하던 경기 혁신교육은 고사되었다"고 지적했다.

또 "교육은 없고 디지털만 있다는 말이 현장에서 나오고 있으며, 무리한 정량화와 성과 중심 행정으로 학교는 통제의 대상이 되었고 교육청은 관료화되었다"며 "현장과 소통하지 않는 교육감의 불통이 경기교육을 후퇴시켰다"고 비판했다. 이어 "우리는 이러한 현실을 타개하여 경기교육의 영광을 재현할 후보로 '사람 중심의 AI교육체제'를 표방한 안민석 후보를 지지하기로 결의했다"고 밝혔다.

특히 "안민석 후보는 이미 검증이 끝난 후보"라며 "교사와 교수 경력, 그리고 5선 국회의원 대부분의 기간을 국회 교육위원회에서 활동한 교육 전문가이자 실천가"라고 평가했다. 또 "국회의원 시절 무상급식과 혁신교육 지원, 생존수영 정규 교육과정 편성, 학교복합시설법 제정, 병원학교 설립과 느린 학습자 지원 촉구 등 다양한 교육 정책을 추진해왔다"고 설명했다.

아울러 "전문성과 추진력을 갖춘 안민석 후보만이 위기의 경기교육을 바로 세울 적임자"라며 "경기교육이 대한민국 교육을 선도하고 세계적인 선진교육으로 발전할 수 있도록 도민과 교육공동체의 관심과 참여를 바란다"고 강조했다.

이날 정책 제언에 나선 윤일경 전 이천교육장은 "지금 경기교육은 '아이들은 없고 기계만 남았다'는 말이 나올 만큼 방향을 잃었다"며 현장과 소통하며 교육 정책을 책임 있게 추진할 안민석 후보가 위기의 경기교육을 바로 세울 적임자라고 밝혔다. 이어 양진석 전 봉일천고 교장은 "AI 등 미래교육을 강화하고 학생들이 좋아하고 잘하는 분야를 살리는 진로 중심 교육 확대가 필요하다"고 정책을 제안했다.

이에 안민석 경기도교육감 예비후보는 "오랜 시간 학교 현장을 이끌어 온 전직 교장 선생님들의 지지 선언은 경기교육의 위기를 걱정하는 교육 현장의 목소리라고 생각한다"며 "경기교육이 다시 대한민국 교육을 선도할 수 있도록 책임 있는 교육행정을 펼치겠다"고 밝혔다.

이어 "교육은 행정이 아니라 아이들의 미래를 만드는 일"이라며 "학교 현장과 끊임없이 소통하고 교사와 학생, 학부모가 함께 신뢰할 수 있는 경기교육을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



