충남경제진흥원, 청년 '일경험 인턴' 350명 모집

충남경제진흥원이 청년 취업 준비 과정에서 가장 큰 약점으로 꼽히는 '실무 경험' 보완에 나선다.

진흥원은 고용노동부가 주관하는 '미래내일 일경험사업(인턴형)'을 통해 올해 350명의 청년에게 직무 기반 인턴 기회를 제공한다.

진흥원은 고용노동부가 추진하는 '미래내일 일경험사업(인턴형)'의 2년 연속 우수 운영기관으로 선정돼 올해 사업을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.

이 사업은 기업의 수시·경력 채용 확대와 직무역량 중심 채용 흐름에 대응해 청년들에게 실무 중심의 일경험을 제공하기 위한 것이며, 청년은 다양한 직무 경험을 쌓고, 기업은 현장 역량을 갖춘 인재를 발굴할 수 있다.

올해 사업 규모는 청년 350명이다. 참여 청년에게는 12주 기준 ▲사전직무교육수당 2만 원(21시간 교육) ▲참여수당 최대 450만 원이 지급된다.

참여 기업에는 1인당 ▲기업지원금 60만 원 ▲멘토수당 45만 원이 지원된다.

참여 대상은 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년이며, 참여 기업은 고용보험 피보험자 10인 이상 기업 및 단체다. 공공기관과 비영리단체, 비영리법인도 참여할 수 있다.

현재 청년 참여자 모집이 진행 중이며 목표 인원 350명 달성 시까지 연중 상시 모집한다.

청년 신청은 청년일경험포털에서 가능하며, 참여를 희망하는 기업은 충남경제진흥원 홈페이지에서 신청서를 내려받아 이메일로 제출하면 된다.

진흥원 관계자는 "청년들이 취업 전 다양한 직무 경험을 통해 실무 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "지역 청년과 기업의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.

