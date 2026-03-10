대형 스크린 15곳서 1200회 송출 계획

원전 사고 이후 관광 회복·이미지 개선 시도

일본 정부가 서울과 부산 도심에 설치된 대형 옥외 스크린을 통해 후쿠시마 관광 홍보에 나섰다. 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 한국에서 이어진 방사능 우려를 의식해 관광 이미지 개선에 나선 것 아니냐는 해석이 나온다.

후쿠시마 원전 오염수 방류 당시 핵오염수 해양투기 규탄 및 일본 수산물 수입중단 촉구 기자회견이 열렸던 모습. 아시아경제DB

10일 NHK와 마이니치신문에 따르면 일본 부흥청은 서울과 부산 등에 설치된 옥외 대형 스크린 15곳에서 '지금이야말로 후쿠시마로'라는 제목의 30초짜리 홍보 영상을 지난 9일부터 송출하기 시작했다. 해당 영상은 오는 15일까지 총 1200회 이상 상영될 예정이다.

영상에는 쓰루가성 등 후쿠시마의 관광 명소와 지역 특산 술 등 후쿠시마의 관광 자원을 소개하는 내용이 담겼다. 일본 정부가 한국 내 옥외 스크린을 활용해 후쿠시마 홍보 영상을 송출하는 것은 이번이 처음인 것으로 전해졌다.

이는 2011년 발생한 후쿠시마 제1원자력발전소 사고 이후 이어진 방사능 우려로 한국에서 후쿠시마 관광과 수산물 수입에 대한 거부감이 지속되는 가운데 이미지 개선을 시도하려는 움직임으로 풀이된다.

실제로 지난해 일본을 찾은 전체 외국인 관광객 4명 중 1명(22%)이 한국인일 정도로 한국인은 일본 관광 시장에서 가장 큰 비중을 기록했지만 후쿠시마현을 찾는 한국인은 여전히 많지 않은 상황이다.

후쿠시마현 통계에 따르면 지난해 후쿠시마현 내 숙박 시설을 이용한 한국인은 약 4300명으로 원전 사고 전의 10분의 1수준에 머물렀다.

NHK는 "15년 전 원전 사고에 대한 우려가 뿌리 깊은 한국에서 후쿠시마의 부흥을 어필하려는 것"이라며 "한국은 사고 이후 후쿠시마현 등 8개 현의 수산물 수입 중단 조치를 계속하고 있다"고 전했다.

