집배원 생활용품 전달… 안부 확인



월 지원 가구 200→350가구 확대

기장군(군수 정종복)은 사회적 단절과 고립 상태에 놓인 위기가구를 체계적으로 지원하기 위해 '기장 안부살핌 우편서비스 사업'을 본격 추진한다.

이 사업은 기장군이 행정안전부 공모사업인 '읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 지원사업'에 2년 연속 선정되면서 확보한 국비에 군비를 매칭하고, 우체국 공익재단의 지원 운영비를 더해 기장우체국과 협약을 통해 추진된다.

사업은 기장우체국 집배원의 인적 네트워크를 활용해 사회적 고립 위험이 있는 위기가구에 생활용품과 식료품 등이 담긴 계약소포를 직접 전달하며 안부를 확인하는 방식으로 진행된다. 이 과정에서 생활환경과 건강 상태 등 위기 징후를 파악해 관련 정보를 공유함으로써 사회적 고립과 고독사를 선제적으로 예방하는 데 목적이 있다.

군은 오는 5월부터 11월까지 지역 내 주기적인 안부 확인이 필요한 고립가구를 중심으로 안부살핌 우편서비스를 제공할 계획이다.

특히 올해는 지원 대상이 크게 확대된다. 지난해 월 200가구를 대상으로 운영하던 것을 올해는 월 350가구로 늘려 보다 촘촘한 복지 안전망을 구축할 방침이다.

정종복 군수는 "지난해보다 지원 규모를 확대해 더 많은 위기가구를 살필 수 있게 됐다"며 "주민 곁을 가장 가까이에서 지키는 우체국과 협력을 통해 사회취약계층과 고독사 위험가구를 조기에 발굴·지원함으로써 더욱 안전하고 따뜻한 기장군을 만들어 가겠다"고 말했다.

