삼전·하이닉스 다 던졌다…상위 1% 고수들 쓸어담은 이것

중동발 리스크로 인해 연일 혼조세를 보이는 증시 속 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

대한광통신 대한광통신 close 증권정보 010170 KOSDAQ 현재가 6,820 전일대비 1,310 등락률 +23.77% 거래량 22,431,265 전일가 5,510 2026.03.11 09:01 기준 관련기사 [특징주]대한광통신, 한계 극복한 저궤도 위성용 광섬유…우주항공 상용화 검증단계 진입 자금 전략 바꾸면 수익 구조도 바뀐다...4배 투자금을 연 4%대 금리로 [특징주] 대한광통신 13%↑…엔비디아 트래픽 급증에 광섬유 확대 기대감 전 종목 시세 보기 , 비엘팜텍 비엘팜텍 close 증권정보 065170 KOSDAQ 현재가 4,565 전일대비 650 등락률 +16.60% 거래량 3,627,920 전일가 3,915 2026.03.11 09:01 기준 관련기사 [기로의상장사]비엘팜텍①수상한 급등 뒤 수십억 차익 본 CB세력 [특징주]비엘팜텍, 프랑스 르끌레어와 유통협약 소식에 강세 광동제약, 건강기능식품 업체 비엘헬스케어 인수 추진…인수대금 300억원 전 종목 시세 보기 , 레이저쎌 레이저쎌 close 증권정보 412350 KOSDAQ 현재가 4,935 전일대비 255 등락률 -4.91% 거래량 2,922,369 전일가 5,190 2026.03.11 09:01 기준 관련기사 1월 주도 업종이 상반기 흐름 좌우…실적·수급이 관건 레이저쎌, 31억원 규모 공급계약 체결 레이저쎌, 유리기판 기반 FOPLP 협력 본격화…"일본·대만 등 글로벌 수주 기대" 전 종목 시세 보기 , 대우건설 대우건설 close 증권정보 047040 KOSPI 현재가 10,090 전일대비 620 등락률 +6.55% 거래량 3,149,328 전일가 9,470 2026.03.11 09:01 기준 관련기사 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 [특징주]대우건설, 자사주 소각·공항 공사 수의계약 호재에 급등 가덕도신공항 부지공사 맡은 대우건설 "책임감 갖고 국책사업 추진" 전 종목 시세 보기 , 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 21,250 전일대비 600 등락률 +2.91% 거래량 8,815,651 전일가 20,650 2026.03.11 09:01 기준 관련기사 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 높아진 변동성에 깊어지는 고민...신용미수대환자금, 저가매수 자금이 필요하다면 투자 시작이 늦었다고? 4배 주식자금과 함께라면 기회는 여전하다 전 종목 시세 보기

