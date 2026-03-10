SK증권이 한화자산운용과 배당금 최대 30% 추가 혜택 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.


이번 이벤트는 SK증권 비대면 계좌 신규 고객 또는 비대면 고객 중 전월 기준 2개월 평균자산 10만원 미만인 고객을 대상으로 2027년 2월 28일까지 진행된다.

SK증권·한화자산운용, '배당금 최대 30% 더드림' 이벤트
AD
원본보기 아이콘

이벤트 기간 내 수령한 코스피, 코스닥, 국내상장 상장지수펀드(ETF) 종목의 세후 배당금 합계에 따라 구간별로 최대 15%의 현금 혜택을 차등 증정한다. 특히 세후 배당금 수령액을 기준으로 혜택 규모가 결정되는 만큼, 비과세 및 저율과세 혜택이 있는 연금저축계좌나 ISA 계좌로 참여할 경우 더욱 유리한 조건으로 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이라고 회사측은 설명했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

매도 버튼 누르자 치솟는 주가…나는 왜 주식으로 돈을 못벌까 [초동시각] 매도 버튼 누르자 치솟는 주가…나는 왜 주식으로 ...
AD

또한 한화자산운용 'PLUS 고배당주' ETF 종목의 분배금에 대해서는 추가적인 문화상품권 혜택까지 중복으로 제공된다. 다만 이벤트 혜택은 소정의 자산 유지 조건 등 상세 요건을 충족해야 한다. 1인 1계좌에 한해 주식거래가 가능한 종합거래계좌, 연금저축계좌, ISA계좌로 참여할 수 있으며, 이벤트 페이지를 통한 별도 신청이 필요하다. 구체적인 구간별 지급 기준은 SK증권 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈