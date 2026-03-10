SK증권·한화자산운용, '배당금 최대 30% 더드림' 이벤트

SK증권이 한화자산운용과 배당금 최대 30% 추가 혜택 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트는 SK증권 비대면 계좌 신규 고객 또는 비대면 고객 중 전월 기준 2개월 평균자산 10만원 미만인 고객을 대상으로 2027년 2월 28일까지 진행된다.

이벤트 기간 내 수령한 코스피, 코스닥, 국내상장 상장지수펀드(ETF) 종목의 세후 배당금 합계에 따라 구간별로 최대 15%의 현금 혜택을 차등 증정한다. 특히 세후 배당금 수령액을 기준으로 혜택 규모가 결정되는 만큼, 비과세 및 저율과세 혜택이 있는 연금저축계좌나 ISA 계좌로 참여할 경우 더욱 유리한 조건으로 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이라고 회사측은 설명했다.

AD

또한 한화자산운용 'PLUS 고배당주' ETF 종목의 분배금에 대해서는 추가적인 문화상품권 혜택까지 중복으로 제공된다. 다만 이벤트 혜택은 소정의 자산 유지 조건 등 상세 요건을 충족해야 한다. 1인 1계좌에 한해 주식거래가 가능한 종합거래계좌, 연금저축계좌, ISA계좌로 참여할 수 있으며, 이벤트 페이지를 통한 별도 신청이 필요하다. 구체적인 구간별 지급 기준은 SK증권 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>