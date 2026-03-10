목포중앙고, '질문하는 수업'으로 직업교육 혁신

AI 등 '과정' 중심 교육…직무교육 전남 최다 합격

전남 목포중앙고등학교가 주입식 직업교육의 낡은 틀을 과감히 깨고, '질문에서 시작되는 수업'을 통해 미래형 실무 인재 양성의 요람으로 급부상해 눈길을 끌고 있다.

10일 목포중앙고에 따르면 최근 교내 정보 교과 시간에는 레고 스파이크 프라임을 활용한 로봇 코딩과 파이썬(Python) 원리 토론이 활발하게 이뤄지고 있다. 이는 단순한 기능 습득을 넘어 문제 인식부터 설계, 수정까지 학생 스스로 사고하는 '학생 주도성 기반 수업'의 일환이다.

목포중앙고등학교가 '질문에서 시작되는 수업'을 통해 미래형 실무 인재 양성의 요람으로 급부상하고 있다. 목포중앙고 제공

이러한 교육 혁신은 교실을 넘어 글로벌 무대로도 뻗어 나가고 있다. 최근 목포중앙고는 독일 바이에른주 직업학교와 국제 공동수업을 진행했다. 학생들은 AI 음악 생성 도구(SUNO)를 활용해 환경 보호 캠페인 송을 직접 제작하며, AI 기술력과 글로벌 협업 역량을 동시에 입증했다.

기술을 단순히 '배우는' 데 그치지 않고 미래를 '설계하는' 도구로 활용하고 있는 셈이다. 특히 목포중앙고 직업교육의 가장 큰 차별점은 '결과(자격증)'보다 '과정(현장 이해)'을 중시한다는 데 있다. 자격증 취득만을 목적으로 하는 맹목적인 문제 풀이반은 과감히 없앴다.

대신 학과별 특성에 맞춘 현장 중심 교육을 전개하고 있다. 스마트설비과는 목포과학대와 연계한 전기·배관 실습을 통해 공조냉동기계 및 용접기능사를 자연스럽게 취득하도록 돕고 스마트경영과는 해양관광 특화 PBL(프로젝트 기반 학습)로 실무 회계 흐름을 익히게 한다.

방송영상과는 영상 기획부터 후반 작업까지 전체 프로세스를 경험하며 드론 국가자격증과 디지털 콘텐츠 전문 자격을 쌓고 있다. 이 모든 과정은 지역 산업 및 대학과 촘촘하게 맞물린 '지역 정주형 인재 양성 모델'로 평가받는다.

과정에 집중한 뚝심 있는 교육은 곧바로 눈부신 취업 성과로 이어졌다. 한국산업기술진흥원(KIAT), 국민연금공단, 한국농어촌공사, 한국철도공사(코레일) 등 굵직한 공공기관은 물론 국가직 9급 공무원, 앰코테크놀로지코리아 등 유수 기업으로의 취업이 줄을 잇고 있다.

이러한 성과는 소수 우수 학생의 우연한 결과가 아닌, 1학년 진로 탐색·2학년 전공 심화·3학년 직무 적합성 평가로 이어지는 탄탄한 구조적 시스템의 결실이다. 실제로 최근 대한상공회의소 연계 직무교육과정에서는 전남 최다 합격자(22명)를 배출하며 그 경쟁력을 확고히 입증했다.

학교 관계자는 "취업 이후 적응력까지 고려해 지도하고 있다. 현장 실습과 직무 이해 교육을 통해 조직 문화와 협업 방식, 보고체계 등을 미리 경험하도록 돕고 있다"고 밝혔다.

