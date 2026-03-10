AI 솔루션 '새록', '미리봄', '약먹자' 국내 의료기관 마케팅 및 영업 활동 전개

동아ST는 의료 IT기업 도우(DOU)와 병원용 인공지능(AI) 솔루션 보급을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약은 9일 미국 라스베이거스에서 열린 의료정보시스템 전시회 'HIMSS 2026'에서 진행됐다.

정재훈 동아ST 대표이사 사장(오른쪽)과 손동욱 도우 대표이사가 기념 촬영하고 있다. 동아ST 원본보기 아이콘

양사는 병원 내 AI 기반 업무 지원 솔루션의 국내 도입 확대를 추진한다. 도우는 자사 AI 솔루션을 제공하고 동아ST는 국내 의료기관을 대상으로 마케팅과 영업을 맡는다.

협약 대상 솔루션은 의무기록 보조 AI '새록', 사전 문진 플랫폼 '미리봄', 복약 관리 서비스 '약먹자' 등이다.

'새록'은 음성 인식 기반으로 진료실과 수술실 등에서 발생하는 의료진 음성을 의무기록 형태로 정리하는 시스템이다. 핵심 임상 정보를 자동 추출하는 기능을 갖췄다. 현재 세브란스병원과 전자의무기록(EMR) 연동을 위한 공동 개발이 진행 중이다. '미리봄'은 AI가 진료의뢰서를 분석해 의료진이 환자 상태를 빠르게 파악하도록 돕는 사전 문진 플랫폼이다. 환자는 병원 방문 전 모바일로 문진을 작성할 수 있다. '약먹자'는 병원과 환자가 복약 정보를 공유하는 서비스다. 환자는 대화형 인터페이스를 통해 복약 알림을 설정할 수 있다.

도우는 2022년 설립된 의료 IT 기업으로 의료 현장 업무 지원을 위한 AI 솔루션을 개발하고 있다.

동아ST는 디지털 헬스케어 사업을 신성장 분야로 육성하고 있다. 웨어러블 심전도 기반 환자 모니터링 플랫폼 '하이카디', 망막 영상 기반 심혈관 질환 예측 AI '닥터눈', 연속혈당측정기 '케어센스 에어' 등을 중심으로 관련 사업을 확대하고 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



