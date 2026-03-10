

국방미래기술연구센터·국방국가산단 등 전략사업 점검…백성현 "행정도 경영 관점에서 예산 확보해야"



백성현 논산시장이 10일시청 회의실에서 '2027 국도비 확보 보고회'를 주재했다/논산시

충남 논산시가 내년도 국·도비 5264억 원 확보를 목표로 국방산업과 재난예방 등 핵심 사업 예산 확보에 본격 나섰다.

백성현 시장은 간부 공무원들과 함께 정부 예산 반영 전략을 점검하며 국방군수산업도시 구축을 위한 재정 확보에 행정력을 집중하겠다는 방침을 밝혔다.

시는 10일 시청 회의실에서 백성현 시장 주재로 간부 공무원 등 60여 명이 참석한 가운데 '2027년도 국·도비 확보 보고회'를 개최했다.

내년도 국·도비 확보 목표액은 올해 본예산 반영액 4392억 원보다 872억 원 늘어난 5264억 원이다.

시는 주요 현안 사업의 정부 예산 반영을 위한 대응 전략을 집중 점검했다.

이날 보고회에서는 국방군수산업도시 기반 구축 사업이 핵심 안건으로 다뤄졌다.

주요 사업은 ▲국방미래기술연구센터 설립(2,394억 원) ▲국방국가산업단지 조성(615억 원) ▲방산혁신 산학협력지구(클러스터) 사업(499억 원) 등이다.

시는 재난 예방 사업인 ▲장성지구 풍수해 생활권 종합정비사업(411억 원) ▲감절·신암·산동지구 재해위험개선지구 정비사업(874억 원) 등을 통해 침수 피해 예방과 시민 안전 강화에 나설 계획이다.

이밖에도 ▲축산 ICT 융복합 및 악취 개선 사업(145억 원) ▲득윤2지구 소규모 배수개선사업(41억 원) ▲시도11호(노티~화곡) 확포장 공사(40억 원) 등 생활환경 개선과 기반시설 확충을 위한 신규 사업 예산 확보 전략도 점검했다.

시는 정부와 충남도 정책 방향에 부합하는 핵심 사업을 발굴하고, 공모사업과 국비 지원 사업을 전략적으로 추진한다는 방침이다.

특히 중앙부처 방문과 예산 반영 점검, 기획재정부 심의 대응, 지역 국회의원과의 협력 체계 강화 등을 통해 실질적인 국·도비 확보 성과를 끌어낸다는 계획이다.

백성현 시장은 "행정도 이제는 경영 중심의 관점에서 지역의 가치를 높이고 시민이 살고 싶은 도시를 만드는 방향으로 이뤄져야 한다"며 "예산 편성과 심의, 집행 전 과정에서 전략적인 판단을 통해 국·도비 확보에 차질이 없도록 해 달라"고 말했다.

충청취재본부 이병렬 기자



