방문의료·퇴원환자 연계 등 13종 맞춤형 돌봄서비스 제공

경남 산청군은 오는 27일 시행되는 '의료·요양 등 지역 돌봄 통합지원 사업'에 대한 운영 기반 조성을 마치고 본격적인 사업 추진에 나선다고 10일 밝혔다.

통합돌봄은 돌봄이 필요한 노인, 장애인 등이 병원이나 시설이 아닌 살던 곳에서 건강하고 안정적인 생활을 유지할 수 있도록 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상 돌봄, 주거지원 등을 통합 제공하는 제도다.

군은 「통합돌봄 지원법」 시행에 따라 안정적인 사업 추진을 위해 관련 조례 제정과 전담 통합 돌봄 TF팀을 신설하고, 11개 읍·면사무소에 통합지원창구 설치, 현장 실무자 교육 실시 등 제도 시행을 위한 사전 준비를 단계적으로 완료했다.

또한 민·관 협력 기반을 강화하기 위해 통합지원협의체를 구성·운영하고, 국민건강보험공단, 지역 의료기관, 서비스 수행기관 등과 협약을 체결해 전문성 높은 서비스 인프라를 확보했다.

주요 서비스로 ▲방문 의료지원사업 ▲퇴원환자 지역사회 연계사업 ▲일상생활 돌봄 지원(가사지원·방문목욕) ▲식사 지원 서비스 ▲동행 지원 서비스 ▲주거환경 개선사업 등 지역 여건에 맞는 13종의 맞춤형 돌봄서비스를 제공해 계획이다.

돌봄이 필요한 군민은 주소지 읍·면사무소의 '돌봄 지원창구'를 통해 상담 및 서비스를 신청할 수 있다.

산청군 관계자는" 통합돌봄은 단순 복지사업이 아니라 군민의 삶의 질을 높이는 지역 중심 돌봄 체계 구축 사업"이라며 "대상자가 살던 곳에서 안전하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 촘촘한 지원체계를 마련하겠다"라고 말했다.

