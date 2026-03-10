병원 '라라커피' 임지원 대표

수년간 환아 치료비·물품 기부

전남대학교병원 의생명연구지원센터 1층에서 라라커피를 운영 중인 임지원(사진 왼쪽에서 두 번째) 대표가 듀센근이영양증(DMD)으로 투병 중인 최한결(사진 왼쪽에서 세 번째)씨에게 후원금 100만원을 전달하고 있다. 전남대학교병원 제공 AD 원본보기 아이콘

전남대학교어린이병원 어린이 환자들에게 '키다리 이모'로 불리는 주인공이 있다. 전남대병원 의생명연구지원센터 1층 '라라커피'의 임지원 대표가 그 주인공.

지난 2023년 카페 개점과 동시에 어린이병원 기부를 시작한 임 대표는, 단순한 공간 운영을 넘어 아이들의 꿈을 응원하는 든든한 아지트를 만들어가고 있다. 꾸준한 나눔 실천 덕분에 이제는 병원 구성원들 사이에서 대표적인 '나눔의 아이콘'으로 손꼽히며 주위에 온기를 전하고 있다.

임 대표의 나눔 방식은 정해진 틀이 없다. 아이들에게 필요한 것이라면 무엇이든 나선다. 어린이병원 환아들을 위해 과자와 주스, 떡을 가득 담은 꾸러미를 수시로 전달(총 200여만원 상당)했다. 그뿐만 아니라 희귀질환 환아들의 치료비로 350만원을 쾌척하고, 저소득층 환자 가정을 위해 쌀과 잡곡(총 110㎏ 상당)을 기탁하기도 했다.

"아픈 아이들을 보면 그냥 마음이 너무 아파요. 그 조그만 손으로 치료를 견뎌내는 게 기특하기도 하고요. 아이들에게 과자 꾸러미를 선물할 때, 그 해맑게 기뻐하는 모습을 보면 제가 오히려 더 큰 뿌듯함과 힘을 얻습니다."

임 대표의 선행은 단순히 현금이나 물품을 전달하는 것에 그치지 않는다. 그는 환아들의 '꿈'과 '자립'을 응원하는 든든한 조력자다. 희귀질환을 앓고 있는 환아(정다인)가 직접 뜬 손뜨개 인형과 키홀더를 카페 내에서 대신 판매해 수익금 78만원을 전달했다.

임 대표는 "다인이가 글씨 쓰기조차 힘든 몸 상태인데도 직접 쓴 손 편지를 저에게 건넸을 때, 그 마음이 너무 예쁘고 대견해서 눈물이 왈칵 쏟아졌다"며 당시를 회상했다. 이어 "그림을 그리고 뜨개를 하며 삶에 대한 희망을 이어가는 아이들이 대견하다. 이 아이들이 사회의 일원으로 당당히 설 수 있도록 돕고 싶다"고 말했다.

지난달 25일에도 임 대표의 발걸음은 분주했다. 듀센근이영양증(DMD)으로 투병 중인 최한결씨에게 100만원의 후원금을 전달한 것. 임 대표는 최근 어린이병원 1층 로비 등에서 열린 최씨의 미술 작품 전시회가 끝난 후, 자신의 카페 한쪽 벽면을 최씨의 작품으로 채웠다. 판매 대행을 자처하며 직접 구매를 권유하기도 했다. 한결 씨의 작품을 통해 손님들에게는 감동을, 한결 씨에게는 화가로서의 자부심을 심어주기 위해서다.

사실 임 대표의 봉사 인생은 라라커피 이전부터 시작됐다. 그녀는 대학시절부터 봉사를 이어오고 있으며 최근엔 직접 만든 봉사 모임인 '봉우리'를 통해 영아원, 보육시설, 장애인복지관 등을 찾아 배식 봉사와 돌봄 활동을 이어오고 있다.

임 대표는 오늘도 커피 한 잔을 내리며 매일 조금씩 수익금을 저축한다. 더 많은 아이를 돕기 위해서다.

임 대표는 "제가 대단한 일을 한다고 생각하지 않는다. 그저 아이들이 병실 안에서도 세상은 따뜻하다는 걸 느꼈으면 좋겠다"며 "우리 아이들이 그림을 그리고 뜨개를 하며 희망을 놓지 않도록, 여기서 계속 커피를 내리며 아이들의 든든한 응원군이 되겠다"고 밝혔다.

