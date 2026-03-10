파키스탄 정부, 연료 절약 등 긴축조치 발표

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 에너지 공급 차질이 빚어지자 파키스탄 정부가 연료 절약과 지출 축소를 위한 긴축 조치를 발표했다.

9일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 이날 대국민 연설을 통해 내각 장관 급여 일시 중단, 학교 휴교령, 주4일 근무제 실시 등 10여가지 긴축 조치를 발표했다. 또 향후 두 달 동안 정부 지출을 20% 줄이고 정부 부처 차량에 배정된 연료도 절반으로 감축하겠다고 밝혔다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 연료 사재기 현상이 발생한 파키스탄의 한 주유소 모습. 엑스(X·옛 트위터) 캡처 AD 원본보기 아이콘

연료 절약 조치의 일환으로 파키스탄은 다음 주부터 2주간 휴교하고, 대학은 온라인 수업으로 전환한다. 내각 구성원은 향후 두 달 동안 급여를 받지 않으며 불필요한 공무 해외 출장도 금지된다. 필수 서비스를 제외한 공공부문 직원 절반은 재택근무를 하게 된다.

샤리프 총리는 "지역 정세와 전쟁이 우리가 어렵게 확보한 경제 안정에 영향을 미쳤지만, 정부는 국민에게 부담이 전가되지 않도록 모든 노력을 기울이고 있다"고 말했다.

석유 등 수입 의존도 높은 파키스탄…사재기 현상도

이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 카타르 등 주요 에너지 시설 가동 중단 등 중동 위기로 에너지 가격이 급등하면서 파키스탄의 연료 가격도 치솟았다. 파키스탄은 원유와 석유 제품, 액화천연가스(LNG) 대부분을 걸프 지역 국가에서 수입하고 있다.

파키스탄 정부는 지난 7일 연료 가격을 55파키스탄루피(약 290원) 인상했는데 이는 역대 최대 인상폭이다. 알리 페르베즈 말리크 파키스탄 석유부 장관은 향후 가격이 매주 조정될 수 있다고 경고했다.

블룸버그통신은 "인플레이션(물가 상승)을 자극하고 에너지 비용에 민감한 파키스탄 루피화 가치에도 부담이 될 수 있다"고 짚었다.

정부가 가격 인상을 시사하자 현지 주유소에서는 한때 사재기 현상이 발생했기도 했다. 이 과정에서 최소 1명이 사망한 것으로 전해졌다.

유가 급등…파키스탄 물가 상승 우려

인베스팅닷컴에 따르면 4월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI) 선물은 배럴당 한때 100달러 선을 돌파, 120달러에 육박하기도 했다. 현재는 배럴당 약 88달러 수준에서 거래되고 있다. 파키스탄 AKD증권의 무함마드 아와이스 아슈라프 리서치 디렉터는 연료 가격 상승으로 4~6월 분기 인플레이션이 기존 7%에서 약 9.25%까지 상승할 수 있다고 전망했다.

AD

파키스탄 증권회사 아리프 하비브의 사나 타우피크 리서치 책임자는 "연료 가격을 높은 수준으로 유지함으로써 당국이 수요를 관리하고 연료 재고를 보호하려는 것"이라고 설명했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>