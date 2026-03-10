공정거래법 위반 혐의

검찰, 민생경제 수사 속도

입점 숙박업소를 운영하는 중소상공인을 상대로 '광고 갑질'을 한 혐의를 받는 야놀자와 여기어때 등 온라인 플랫폼에 대해 검찰이 강제수사에 나섰다.

10일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 공정거래법 위반 혐의를 받는 야놀자와 여기어때 본사에 검사와 수사관을 보내 압수수색 중이다.

이들은 2017년부터 '광고성 쿠폰'을 입점 숙박업소에 판매한 뒤 소비자가 사용하지 않은 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 혐의를 받는다. 소멸된 쿠폰 총액은 수백억 원 수준인 것으로 알려졌다.

검찰은 이 같은 서비스 방식이 우월한 거래 지위를 이용해 입점업체에 불이익을 준 것에 해당한다고 보고 있다.

앞서 사건을 조사한 공정거래위원회는 지난해 8월 야놀자에 5억4000만원, 여기어때에 10억원의 과징금을 각각 부과했다. 중소벤처기업부는 지난 1월 공정위에 이들을 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발해달라고 요청했다.

검찰은 약 10조원 규모의 설탕·밀가루 담합 사건에 이어 '플랫폼 갑질'까지 정조준하며 민생경제 수사에 속도를 낼 전망이다.

