전남형 지역성장 공모 선정…'힐링해 프로젝트' 가동

공간 인프라 맞춤형 치유 콘텐츠 더해 체류형 관광 '방점

전남 완도군이 해양치유산업의 메카를 넘어, 관광객이 오래 머물며 쉴 수 있는 '체류형 힐링 관광지'로 도약하기 위한 본격적인 시동을 걸었다.

완도군은 해양치유산업 활성화와 체류형 관광 생태계 완성을 위한 '힐링해(Healing海) 완도 프로젝트'의 기본 및 시행 계획을 최종 확정하고, 밑그림을 완성했다고 10일 밝혔다.

완도군 힐링해 프로젝트 사업 중 하나인 힐링 풀하우스 조감도. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로젝트는 지난 2024년 전남도 '전남형 지역 성장 전략 사업' 공모 선정에 따라 추진되는 중장기 핵심 사업이다. 국내 최초로 개관해 안착한 '완도해양치유센터' 인근에 그간 부족했던 체류형 편의 시설과 체험 콘텐츠를 대폭 확충해 관광객의 만족도를 극대화하는 것이 핵심 목표다.

사업은 2024년부터 2028년까지 5년간 도비 50억 원, 군비 52억 원 등 총 102억 원이 투입되는 대규모 복합 프로젝트로 진행된다. 사업 대상지는 신지면 명사십리 제1주차장 일원 및 해양치유센터 인근이다.

가장 눈길을 끄는 것은 차별화된 공간 인프라다. 완도군은 이 일대에 이국적인 풍광을 자랑하는 '힐링(산토리니) 풀하우스'를 신축하고, 테마가 결합된 캠핑장인 '힐링 템핑장', 그리고 다채로운 볼거리를 제공할 '힐링 명소 거리'를 단계적으로 조성할 계획이다.

사업 일정에도 속도가 붙는다. 지난 2년간(2024~2025년) 꼼꼼하게 기본·시행 계획 수립과 투자 심사를 마친 완도군은, 올해 상반기 중 건축 설계 공모와 실시설계를 속도감 있게 마무리할 방침이다. 이어 하반기부터 힐링 풀하우스 등의 건축 및 토목 공사에 본격적인 첫 삽을 뜬다.

인프라 조성이 마무리되는 시점인 2028년에는 하드웨어 시설에 힐링 체험 프로그램 등 소프트웨어 콘텐츠를 입혀 완벽한 복합 힐링 공간으로 운영을 본격화한다.

완도군 관계자는 "'힐링해 완도 프로젝트'는 해양치유센터를 중심으로 한 완도형 힐링 관광 생태계를 완성하는 핵심 사업"이라며 "시설과 콘텐츠가 조화를 이루는 해양치유 명소가 될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



