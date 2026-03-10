왕지벚꽃길·남해대교·다랭이마을

벚꽃과 유채꽃 절경 기대

경남 남해군이 따스한 봄기운과 함께 상춘객들의 마음을 설레게 할 '남해가 봄(春)?' 시책을 본격 전개한다.

남해군은 3월~4월 중 남해대교와 왕지벚꽃길 등 관내 주요 벚꽃 및 유채꽃 명소가 절정을 이룰 것으로 예상됨에 따라, 관광객들이 봄의 정취를 만끽할 수 있도록 손님맞이 준비에 만전을 기하고 있다고 밝혔다.

올해 주요 개화 예정지 중 가장 주목받는 곳은 단연 설천면 왕지벚꽃길이다. 이곳은 '한국의 아름다운 길 100선'에도 선정된 바 있는 명소로, 해안도로를 따라 벚꽃 터널이 끝없이 이어지며 발아래로는 노란 유채꽃이 파란 바다와 대비를 이뤄 한 폭의 수채화를 연출한다.

자동차 운행 중 창문을 열고 달리기만 해도 꽃비가 흩날리는 낭만을 즐길 수 있어 최고의 드라이브 코스로 꼽힌다.

또한, 남해대교(설천면 일원) 주변은 벚꽃이 만개하여 웅장한 붉은 다리와 하얀 벚꽃이 조화를 이루는 장관을 선사한다. 특히 이곳은 야간 조명과 어우러진 밤 벚꽃의 정취 또한 일품이다.

남해의 대표 관광지인 가천 다랭이마을 역시 놓칠 수 없는 포인트다. 층층이 쌓인 계단식 논에 유채꽃이 흐드러지게 피어, 남해 특유의 지형과 바다가 만들어낸 이색적인 봄 풍경을 배경으로 '인생 사진'을 남기려는 관광객들의 발길이 이어지고 있다.

또한 상주면 두모 파라다랑스는 전통 다랑논 경관을 살린 감성형 테마공원으로 3월 둘째 주부터 카페가 재오픈될 예정으로, 방문객들에게 봄 분위기를 전할 준비를 마쳤다. 이 외에도 남해군 전역에는 봄꽃 개화 예정지가 곳곳에 보석처럼 박혀 있다.

이연주 관광진흥과장은 "남해의 봄은 바다와 꽃이 만나는 가장 로맨틱한 계절"이라며 "올봄에는, 사랑하는 가족, 연인과 함께 '남해가 봄?'을 외치며 국민 쉼터 남해에서 잊지 못할 추억을 만들어 보시길 바란다"고 밝혔다.

그러면서 "4월 4일~5일은 꽃피는 남해 행사가 설천 노량 충렬사 일원에서 펼쳐질 예정이므로 많은 분이 찾아 일상에서 벗어나 힐링과 쉼의 시간을 가져보시길 바란다"고 밝혔다.

