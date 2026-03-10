황영조 선수 팬 사인회·초청 가수 공연 등 함께 열려



'2026 금산 인삼 웰빙 마라톤대회'가 오는 14일 오전 9시 황영조 선수 팬 사인회 등 화려한 개막과 함께 본격적인 레이스에 돌입한다.

금산군체육회가 주최하고 금산육상연맹, 로컬투데이, 전국마라톤협회가 공동 주관하는 이번 대회는 전국 각지의 마라톤 동호인과 군민 등 3000여 명이 참여해 금산의 청정 자연을 배경으로 평소 갈고닦은 기량을 겨룬다.

이번 대회에 지난 1992년 바르셀로나 올림픽 금메달리스트인 몬주익의 영웅 황영조 선수가 현장을 찾아 팬 사인회를 진행하며 참가자들에게 잊지 못할 추억을 선사한다.

또한, 실력파 세미트로트 그룹 티엔젤이 초청 가수로 무대에 올라 특유의 밝고 경쾌한 에너지로 대회의 흥을 돋울 예정이다.

대회 종목은 하프(Half), 10km, 5km(건강코스)로 구성됐으며 오전 8시 금산인삼엑스포 주차장에 집결해 식전 행사와 준비운동을 마친 뒤 오전 9시 정각 하프 코스부터 순차적으로 출발한다.

레이스의 역동성을 더하기 위해 케냐 출신 엘리트 선수들이 페이스메이커로 참여하며 전 과정은 유튜브를 통해 실시간 생중계된다.

대회 당일인 오전 8시부터 마라톤 코스인 금산읍 신대리 일대 및 현대해상 금산 하이비전센터(남일면 무금로 2117)~한우갤러리(남일면 창평로 178) 일원 주요 도로의 차량 통행이 부분 통제되며 주민 불편 최소화를 위해 주요 지점에 교통 통제 요원이 집중적으로 배치될 예정이다.

금산군체육회 관계자는 "이번 대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 많은 준비를 했다"며 "전국 마라토너들에게 건강과 행운을 동시에 선사할 수 있길 바란다"고 말했다.

이어 "안전한 대회 운영을 위해 교통 통제 및 구급 인력 배치 등 준비에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

