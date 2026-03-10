네이버 D2SF, 피지컬 AI 스타트업 카멜레온·애니웨어 로보틱스 투자

산업현장 문제 해결하는 특화 로봇 솔루션 주목

네이버 D2SF가 피지컬 AI 스타트업 카멜레온과 애니웨어 로보틱스에 신규 투자했다고 10일 밝혔다.

카멜레온은 북미 호텔 하우스키핑 업무에 특화한 로봇을 개발하고 있다. 현재 북미 호텔 산업은 심각한 인력 부족과 인건비 상승에 직면해 로봇 도입 수요가 높다. 카멜레온은 화장실 청소부터 하우스키핑 업무 전반의 작업을 수행하는 휴머노이드 형태의 로봇을 설계했다. 네트워크나 호텔 환경에 구애받지 않아, 부담 없이 현장에 투입할 수 있는 것이 강점이다.

현재 카멜레온은 미국과 중국에서 잠재 고객을 확보했으며, 올해 2분기 중 화장실 청소 업무에 특화한 시제품을 개발해 현장 테스트에 돌입하고, 순차적으로 하우스키핑 업무 전반으로 태스크를 확장할 계획이다.

애니웨어 로보틱스는 물류 현장의 고강도 작업을 자동 수행하는 로봇을 개발했다. 애니웨어 로보틱스는 실제 데이터 기반 트레이닝을 통해 작업 속도와 범위를 최적화해, 고강도 작업을 대체할 수 있는 성능을 구현했다. 또 단일 로봇이 다양한 작업을 수행할 수 있도록 하드웨어를 설계했다. 현재 애니웨어 로보틱스는 글로벌 로봇 기업 파낙, 새들 크릭 등과 협업하며 현장에서 제품 경쟁력을 입증했다.

AD

양상환 네이버 D2SF 센터장은 "카멜레온과 애니웨어 로보틱스는 자동화 수요가 높은 현장에 집중하는 로봇 스타트업들로, 실제 현장의 문제를 해결하며 피지컬 AI의 가치를 보여줄 것"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>