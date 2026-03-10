신한금융, CDP 기후변화 대응 플래티넘 클럽 5년 연속 편입

그린인덱스 제도 확산·재생에너지 사용 확대

신한금융그룹은 탄소정보공개프로젝트(CDP·Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 발표하는 '2025 CDP 코리아 어워드' 기후변화 대응 부문에서 최고 등급인 '리더십 A(Leadership A)'를 받으며 8년 연속 명예의 전당, 5년 연속 플래티넘 클럽에 등재됐다고 10일 밝혔다.

CDP는 전 세계 주요 기업을 대상으로 기후 변화 대응과 관련된 정보 공개를 요청하고 이를 토대로 매년 보고서를 발간하는 프로젝트로 글로벌 환경 부문에서도 권위 있는 지표로 꼽힌다.

신한금융은 5년 연속 플래티넘 클럽에 선정된 국내 유일 금융기관이다. 이번 성과는 기후변화 대응과 탄소감축 경영을 위한 일관된 노력이 글로벌 스탠다드 수준임을 재차 인정받은 것이라고 신한금융은 설명했다.

신한금융은 국내 금융기관 최초로 자산 포트폴리오의 친환경 전환을 위한 그룹 전환금융 가이드라인 제정 및 실행, 그룹 임직원들의 업무 중 탄소배출량을 측정 및 관리하는 '그린 인덱스 제도' 확산, 재생에너지 사용 확대 등 그룹의 기후 전환 전략을 기반으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 현장 실행력을 높이고 있다.

신한금융 관계자는 "앞으로도 신한금융은 우리 사회 전반의 탄소중립 전환을 적극 지원하며 실질적인 기후 대응 성과를 창출해 지속 가능한 미래를 선도해 나가겠다"고 말했다.

