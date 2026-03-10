NH투자증권, 유튜브 '화목한 오픈스탁' 새단장 출발

기존 화목한 런치스탁 업그레이드 유튜브 방송 선보여

NH투자증권이 투자정보 유튜브 방송을 전면 개편해 고객 커뮤니케이션 강화에 나선다고 10일 밝혔다.

NH투자증권은 기존에 짝수 주 화·목요일 점심 시간대에 선보이던 '화목한 런치스탁'을 오전 8시30분 '화목한 오픈스탁'으로 새롭게 단장해 선보인다. '화목한 오픈스탁'은 NH투자증권 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

이번 개편은 주식시장 개장 전 투자정보에 대한 고객들의 수요가 점심시간보다 높은 것을 반영해 한국거래소(KRX) 개장 전 시간대로 이동했다. 유튜브 채널을 구독하거나 디지털케어 서비스를 가입하면 '화목한 오픈스탁' 실시간 알람을 받을 수 있다. 화목한 오픈스탁은 실시간 및 다시보기 서비스로도 제공된다.

이와 함께 NH투자증권은 디지털케어 서비스 이용자들을 대상으로 실시간 화상 세미나 '줌(Zoom) 컨퍼런스'도 정기적으로 운영한다. 매월 진행되는 컨퍼런스는 NH투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)이나 대표전화를 통해 사전 신청하면, 접속 링크를 받아 참여 가능하다.

세미나에서는 고객들의 실시간 질의에 애널리스트 및 운용매니저가 직접 답변하며, 실전 투자정보를 제공하는 콘텐츠다. 3월 컨퍼런스는 투자자들의 관심이 가장 높은 '반도체 업종'을 주제로 선정했으며, 반도체 산업에 정통한 전문 애널리스트가 업계 최신 동향과 투자 포인트를 심도 있게 전달할 예정이다.

이실 NH투자증권 디지털자산관리본부 상무는 "유튜브 방송과 실시간 화상 세미나를 유기적으로 연계해 고객이 언제 어디서나 전문적인 자산관리 서비스를 경험할 수 있게 할 것"이라며 "데이터가 잡아준 'AI의 정밀함'과 '전문가의 감각' '이 더해질 수 있도록 디지털 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

