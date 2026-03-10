원주 본부서 '현판 제막식'

통합돌봄 허브 구축 지원

국민건강보험공단이 '지역사회 통합돌봄' 본사업 시행을 앞두고 전문기관으로서 전 국민의 건강하고 행복한 삶을 위해 도약하겠다는 의지를 표명했다.

10일 강원 원주시 국민건강보험공단 본부에서 열린 '통합돌봄 전문기관 지정 기념행사'에서 정기석 공단 이사장이 발언하고 있다. 국민건강보험공단. AD 원본보기 아이콘

건보공단은 10일 강원 원주시 공단 본부에서 '통합돌봄 전문기관 지정 기념행사'를 열었다고 밝혔다.

이번 행사는 오는 27일부터 시행되는 지역사회 통합돌봄 본사업을 앞두고, 전문기관으로 지정된 공단이 그 역할과 기능, 비전을 전 임직원과 함께 공유하기 위해 마련됐다.

지역사회 통합돌봄 제도는 의료·요양·돌봄 등 분절적으로 제공되던 서비스를 지역사회 중심으로 통합 연계해 노인 등이 살던 곳에서 필요한 지원을 받을 수 있도록 하는 제도다. 앞서 정부는 지방자치단체가 지역 여건에 맞는 통합돌봄 정책을 안정적으로 추진할 수 있도록 중앙 차원의 정책 지원체계를 강화하기 위해 전문기관을 지정했다.

이날 행사에는 정기석 건보공단 이사장을 비롯한 임원, 관련 부서장 및 직원 200여명이 참석해 홍보영상 시청, 현판 제막식 등을 통해 공단의 전문기관 역할을 재점검하고 비전을 공유하는 시간을 가졌다.

정 이사장은 "공단은 '살던 곳에서 더 건강한 노후'를 실현하기 위한 통합돌봄 허브 구축을 지원하고, 시범사업 운영을 통해 축적한 경험과 전문역량을 바탕으로 통합돌봄 전문기관의 역할을 충실히 수행하겠다"면서 "보건복지부와 지자체, 유관기관을 잇는 핵심 기관으로서 지역사회 중심의 통합돌봄 제도가 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원하고, 국민이 체감할 수 있는 통합돌봄 서비스가 제공될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

AD

건보공단은 노인 분야를 중심으로 통합돌봄 정책 수립 및 홍보를 지원하고, 건강보험 빅데이터를 활용한 대상자 특성·유형 분석, 대상자 선제적 발굴 및 종합판정 업무 지원 등 지자체의 통합돌봄 실행을 뒷받침하는 핵심 역할을 수행할 예정이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>