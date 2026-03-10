성평등부, 국무회의 보고

올해 국비 30억원 투입

기초지자체 10여곳 선정

정부가 취약계층 청소년을 대상으로 했던 공공 생리대 사업을 소득에 상관없이 생리대가 필요한 모든 여성으로 확대한다.

공공시설에 무료 자판기를 비치해 생리대가 필요한 순간에 누구나 사용할 수 있도록 접근성을 개선한다는 방침이다.

성평등가족부는 10일 열린 국무회의에서 이러한 내용의 생리용품 지원 확대 방안을 보고했다.

성평등부는 올해 7∼12월 기초자치단체 10여곳을 선정해 생리대가 필요한 여성에게 무상으로 제공하는 가칭 '공공생리대 드림 시범사업'을 추진한다.

시범사업을 통해 인구 등 지역 특성에 따른 접근성과 활용도를 분석해 내년 정식 사업 시 효과를 제고할 계획이다.

공공시설에 무료 자판기를 비치해 생리대를 직접 지원하는 식이며, 시범사업 대상 지역은 주거·산업·농산어촌 등 유형별로 접근성을 고려해 선정한다.

소요예산은 국비 30억원 내외다. 올해는 시범사업에 전액 국비를 지원하고, 내년 본 사업부터는 지방비를 매칭할 예정이다.

성평등부는 "지방정부 협조 요청을 통해 지역별 생활패턴을 고려한 접근성 높은 공공시설에 생리대를 비치할 계획"이라고 밝혔다.

9∼24세 취약계층 청소년에게 생리용품을 구입할 수 있는 월 1만4000원 상당의 바우처 포인트를 지원하는 기존 사업은 계속 이어간다.

