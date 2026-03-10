평택시. ‘100만 평택’ 향한 승부수

수소·이차전지 등 미래산업 예산 확보 총력

전략사업 중심 1696억 목표…부서별 대응체계 점검

경기 평택시(시장 정장선)는 지난 9일 시청 종합상황실에서 정장선 시장 주재로 실·국·소장과 부서장 등 30여 명이 참석한 가운데 '2027년도 주요 국·도비 예산확보 보고회'를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 보고회에서는 주요 40개 사업 총 1696억원 규모의 주요 국·도비 확보 목표를 설정하고, 목표 달성을 위한 부서별 추진 전략과 대응 방향을 논의했다. 평택시는 열악한 지방재정 여건을 고려해 지역발전을 촉진하고 재정 건전성을 강화할 수 있도록 사업 우선순위와 실행계획을 점검했다.

평택시는 미래산업 육성을 위한 주요 국·도비 사업으로 '평택 수소도시 조성사업(61억원)', 'xEV용 고전압 배터리 및 충전 모듈 통합성능평가 기반 구축사업(17억원)', '이차전지 양극재 품질 분석 장비개발(10억원)' 등을 중점 관리하기로 했다.

또한 시민 문화·교육 기반 시설 확충을 위해 '평택중앙도서관 건립(10억원)', '동삭도서관 건립(20억원)', '평택박물관 건립(30억원)」 등 핵심 사업의 국·도비 확보 방안을 마련해 추진할 계획이다. 아울러 쾌적한 생활환경 조성을 위한 「통복천 생태하천복원사업(65억 원)'도 확보 대상 사업으로 선정해 적극적으로 대응하기로 했다.

평택시는 향후 중앙부처와 경기도 예산 편성 일정에 맞춰 단계별 대응에 나선다. 우선 부서별로 사업별 논리·근거자료를 보완하고 관계기관 협의를 강화하는 한편, 내년도 정부·도 예산(안) 편성 단계부터 수시로 동향을 점검해 반영을 요청할 계획이다. 아울러 예산 심의 과정에서도 주요 사업의 필요성과 파급효과를 지속적으로 설명하는 등 국·도비 확보를 위한 전방위 대응을 이어갈 방침이다.

정장선 평택시장은 "세계정세 불안 등 대외 불확실성이 커진 만큼, 시민의 안전하고 쾌적한 생활과 직결되는 사업 예산은 반드시 확보할 수 있도록 힘써 달라"며 "미래산업·환경·문화 등 전 분야에서 계획을 빈틈없이 추진해 100만 평택시 실현을 위한 기반을 마련해 달라"고 말했다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



