최근 주택시장에서 생활 인프라 접근성이 뛰어난 '더블생활권' 아파트가 실수요자들의 관심을 받고 있다. 하나의 생활권에 의존하는 것이 아니라 인접한 두 개의 신도시 인프라를 동시에 이용할 수 있는 입지는 생활 편의성과 주거 만족도를 높일 수 있기 때문이다. 특히 이미 완성된 생활 인프라를 갖춘 신도시와 행정·업무 기능이 집중된 신도시를 함께 누릴 수 있는 입지는 실거주 수요자들에게 매력적인 주거 환경으로 평가된다.

이러한 가운데 전북 전주에서 두 신도시 생활권을 동시에 누릴 수 있는 전주 아파트 '북전주 광신프로그레스'가 오는 4월 분양을 앞두고 있다. 해당 단지는 전주시 덕진구 여산로 일원에 들어설 예정으로, 전주 북부권을 대표하는 에코시티와 만성지구 생활권을 모두 이용할 수 있는 입지에 자리한다.

에코시티는 전주 북부권 대표 주거 신도시로 대형 상업시설과 교육시설, 생활 편의시설 등이 밀집해 있어 주거 선호도가 높은 지역이다. 다양한 상업시설과 주거단지가 형성되어 안정적인 생활 인프라가 구축돼 있으며 전주에서도 주거 중심지로 자리 잡은 지역으로 평가받는다.

여기에 법원과 검찰청 등이 자리한 만성지구 법조타운 생활권까지 이용할 수 있다는 점도 장점이다. 만성지구에는 전주지방법원과 전주지방검찰청 등 주요 법조시설과 업무시설이 자리하고 있으며 상업시설도 함께 형성돼 있다. 에코시티의 주거 중심 인프라와 만성지구의 행정·업무 중심 인프라를 동시에 이용할 수 있어 전주 아파트 시장에서도 생활 편의성이 높은 입지로 평가된다.

생활 인프라도 풍부하다. 단지 인근에는 하나로마트 전주점, 이마트 전주점, 전주월드컵경기장, 전북대학교병원, 전주지방법원 등 다양한 생활 편의시설이 위치해 있어 일상생활이 편리하다. 또한 반경 1km 이내에 조촌초, 반월초, 전북여고, 전북중, 우석고 등이 자리해 교육 환경도 양호한 편이다.

전주 아파트 '북전주 광신프로그레스'는 지하 1층~지상 22층, 6개동, 총 352가구 규모로 조성될 예정이다. 전 가구 전용면적 84㎡ 단일면적으로 구성되며 타입별로는 전용 84㎡A 315가구, 전용 84㎡B 37가구로 공급된다. 대부분 판상형 구조와 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 고려한 설계가 적용될 계획이다.

단지 설계에도 차별화가 적용된다. 4Bay 설계를 통해 채광과 환기를 극대화했으며 데크형 지하주차장과 공원형 단지 설계를 통해 쾌적한 주거 환경을 조성할 예정이다. 또한 풀빛광장과 키즈 스테이션 등 커뮤니티 시설도 마련해 입주민의 주거 만족도를 높일 계획이다.

단지 바로 앞에는 전주 탄소소재 스마트그린 국가산업단지가 조성되고 있으며 2027년 완공을 목표로 사업이 진행 중이다. 약 65만6,000㎡ 규모로 조성되는 이 산업단지는 기업 유치와 일자리 창출이 기대되는 지역 핵심 산업 거점으로 평가된다. 현재 공정률은 약 52% 수준이다.

북전주 일대의 대형 개발사업도 이어지고 있다. 전주종합경기장 부지에는 MICE 복합단지 개발이 추진되고 있으며 컨벤션센터와 호텔, 판매시설, 디지털 체험공간, 전주시립미술관 등이 들어설 예정이다. 또한 전주월드컵경기장 일대에는 복합 스포츠타운 조성도 진행되고 있다.

교통 여건도 양호하다. 동부대로와 기린대로, 호남고속도로 전주IC, 새만금포항고속도로 서완주JC 등을 통해 전주시 전역과 인근 지역으로 이동이 편리하다. 또한 전라선과 북전주선이 지나는 동산역을 승객 승하차가 가능한 승차역으로 전환하는 방안도 추진되고 있다.

분양 관계자는 "에코시티와 만성지구 생활권을 동시에 누릴 수 있는 점에서 실수요자들의 문의가 꾸준히 이어지고 있다"며 "특히 인근 산업단지로의 출퇴근이 편리한 직주근접 입지라는 점에서도 관심이 높다"고 말했다.

한편 전주 아파트 '북전주 광신프로그레스'의 견본주택은 전주시 덕진구 호성동2가 일원에 조성 중이며 오는 4월 중 개관할 예정이다.

