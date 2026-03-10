"기초학력은 학생 개인이

아닌 교육 시스템의 책임"



김영곤 경남교육감 예비후보는 10일 양산 방문 일정에서 '경남형 초등 기초학력 책임진단·지원제' 추진 계획을 발표하며 "경남의 아이들은 경남교육청이 직접 책임지겠다"고 밝혔다.

김 후보는 현재 18개 시·군을 순회하는 '김영곤의 1박 2일' 현장 프로젝트를 진행하며 학부모와 교사, 학생들의 목소리를 직접 듣고 있다고 설명했다.

그는 최근 김해 간담회에서 한 학부모가 "아이가 한글은 읽지만 문장을 쓰지 못하고 수학도 포기한 것 같다"며 학습 공백에 대한 우려를 전한 사례를 소개하며 "아이의 현재 학습 상태를 정확히 알고 싶다는 질문이야말로 지금 교육이 가장 먼저 답해야 할 질문"이라고 말했다.

김 후보는 "현재 국가 단위 학업성취도 평가만으로는 개별 학생의 학습 공백을 조기에 발견하고 즉각적인 지원으로 연결하는 데 한계가 있다"며 경남형 진단·지원 체계 도입 필요성을 제안했다.

이번 제도는 초등학교 4~6학년을 대상으로 연 2회 실시되며 국어와 수학의 기초 영역을 중심으로 진행된다.

지필 평가와 디지털 분석을 병행해 학생의 학습 유형과 취약 영역을 파악하고, 결과는 지원 설계를 위한 진단 자료로 활용할 계획이다.

김 후보는 "이 평가는 서열화를 위한 시험이 아니라 지원을 위한 진단"이라며 "학교 간 비교와 결과 외부 공개는 하지 않고 개별 결과는 학부모와 담임교사에게만 제공하겠다"는 뜻을 명확히 했다.

또한 기초학력 전담 지원 인력을 단계적으로 확충하고 소규모 보충수업과 방과 후 기초학력 클리닉, 맞춤형 온라인 학습을 연계해 학습 공백이 확인된 학생을 즉시 지원하겠다고 설명했다.

이와 함께 양산 지역 교육 과제로 교육청과 지자체가 협력하는 경남형 통합돌봄모델 '다봄센터'를 확대 추진하겠다고 전했다.

방과 후 프로그램과 숙제 지도, 예술·체육 활동을 학교 안에서 운영해 아이들이 학교에서 안전하게 하루를 마칠 수 있도록 하겠다는 구상이다. 아울러 양산 제2 특수학교 추진도 지속해서 챙기겠다고 덧붙였다.

김 후보는 "교육의 공정은 같은 시험지를 나누는 것이 아니라 같은 출발선을 보장하는 것"이라며 "초등 기초학력의 출발선을 경남교육청이 직접 확인하고 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



