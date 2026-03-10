6월 27일 부터 5일간, 여름밤 무더위 날릴 야간관광 특화 축제로 꾸며져

관내 카페 20개소 공모, 신비복숭아 디저트 개발 및 세일 페스타 참여

경산문화관광재단(이사장 조현일)은 오는 6월 27일부터 7월 1일까지 개최되는 '2026 경산 카페 & 신비복숭아 축제'를 함께 이끌어 갈 관내 참여 카페를 모집한다고 밝혔다.

이번 축제는 5일간 관내 참여 카페 20개소에서 진행되고, 6월 26일과 28일은 경산 남천강변에서 메인 행사가 열릴 예정이다.

올해로 2회째를 맞이하는 이번 축제는 경산의 580여 개의 풍부한 카페 인프라와 전국 천도복숭아 생산량 1%의 희소성을 지닌 신비복숭아를 결합한 로컬 브랜드 상생 축제다.

특히 이번 축제에서는 대형 야외 카페가 남천 강변에 조성되어 다양한 프로그램 운영 예정이다.

재단은 이번 공모를 통해 관내 카페 약 20개소를 선정할 계획이다.

선정된 카페는 축제기간 동안 ▲신비복숭아를 활용한 전용 음료 및 디저트 개발 ▲전 품목 10% 할인 혜택을 제공하는'세일 페스타'참여 ▲스탬프 미션 기반의'경산 카페 투어'거점 역할을 수행하게 된다.

또한, 축제 메인 행사장인 남천 강변 내 카페 부스 유치를 통해 현장에서 직접 소비자와 만나는 기회도 갖게 된다.

조현일 이사장은"이번 축제는 경산의 특색있는 카페들을 전국에 알리고, 1%의 희소성을 가진 신비복숭아를 매개로 시민 누구나 한 여름밤의 일상 속에서 고품격 문화 축제를 즐길 수 있도록 기획됐다"며, "지역 카페들이 주인공이 되어 시민들과 함께 풍성한 축제를 만들어 갈 수 있도록 역량 있는 운영자분들의 적극적인 참여를 바란다"고 전했다.

신청 자격 및 접수 방법 등 자세한 사항은 경산문화관광재단 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

