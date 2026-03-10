양주시, ‘2026년 농업발전기금’ 융자 지원

16일부터 4월 13일까지 신청 접수

경기 양주시가 고금리와 물가 상승으로 어려움을 겪고 있는 관내 농업인의 경영 안정을 돕기 위해 '2026년 양주시 농업발전기금'융자 지원 신청을 오는 16일부터 4월 13일까지 접수한다고 10일 밝혔다.

이번 융자 지원은 양주시 내에서 1년 이상 거주하며 농·축·수산업에 종사하고 있는 농어업인과 농어업법인을 대상으로 하며, 농가 경영에 필요한 경영자금을 지원한다. 특히 시중 금리보다 훨씬 저렴한 연 1.5%의 저금리로 지원돼 농가의 금융 부담을 크게 덜어줄 것으로 기대된다.

지원 대상 자금은 농약, 비료, 사료 구입비 등 농업 경영에 필요한 운영비이며, 지원 한도는 농가당 최대 5000만원, 농업인 단체는 최대 1억원이다. 상환 조건은 3년 거치 5년 분할 상환이다.

신청을 희망하는 농업인은 오는 4월 13일까지 융자신청서, 신용조사서, 경영체등록확인서 등 구비서류를 지참해 양주시 농업기술센터 농업정책과(농업복지팀)로 방문 신청하면 된다.

접수된 신청서는 양주시 농업·농촌 및 식품산업정책심의회의 심의를 거쳐 최종 대상자를 선정하며, 결과는 4월 중 확정될 예정이다.

양주시 관계자는 "이번 융자 지원이 농자재값 상승 등으로 경영난을 겪는 농가에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "기한 내에 빠짐없이 신청해 혜택을 받길 바란다"고 전했다.

