전남 담양군이 인구 감소 위기를 극복하고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 '2027년도 지방소멸대응기금 투자계획' 수립에 행정력을 집중하고 있다.

10일 담양군에 따르면 군은 정부의 기금 운영 지침 개편에 발맞춰 단순한 시설 조성을 탈피하고, 실질적인 인구 증대 효과를 낼 수 있도록 사업 틀을 전면 개편하기로 했다. 특히 이번 계획은 주민들의 생생한 목소리를 직접 반영하는 '현장 밀착형'으로 추진될 방침이다.

군은 이를 구체화하기 위해 이날부터 오는 16일까지 지역 주민과 3년 이내 전입한 이주민을 대상으로 대대적인 설문조사를 실시한다. 조사 결과는 오는 6월 말 제출 예정인 투자계획서의 핵심 기초자료로 활용된다.

이번 설문은 담양이 확보할 수 있는 잠정 120억 원 규모 기금의 투자 방향을 결정짓는 중대한 지표가 될 전망이다. 참여를 원하는 주민은 담양군 누리집을 통한 온라인 참여나 읍·면 사무소 방문을 통한 오프라인 방식으로 의견을 제시할 수 있다.

담양군 관계자는 "지방소멸대응기금이 인구 감소 대응이라는 본연의 목적을 달성할 수 있도록 주민 체감도가 높은 사업을 집중 발굴하겠다"며 "주민의 적극적인 의견 제시가 담양의 미래를 결정하는 만큼 설문조사에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

