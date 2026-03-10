철원군, ‘체류형 관광’ 가속 페달

전국 대비 압도적 경쟁력 입증

한탄강 주상절리길 개장 후 300만명 방문

숙박 방문자 비율 전국 평균 대비 1.9배 ↑

강원특별자치도 철원군이 단순한 경유형 관광지를 넘어 관광객이 머물며 즐기는 '체류형 관광 목적지'로서 전국 최고 수준의 경쟁력을 입증했다.

최근 한국관광공사 '한국관광데이터랩'의 2024~2025년 관광 분야 데이터 분석 결과에 따르면, 철원군은 전국 기초지자체 평균을 월등히 상회하는 주요 지표를 기록하며 지역 관광 산업의 질적 성장을 보여주고 있다.

가장 눈에 띄는 대목은 숙박 방문자 비율이다. 철원군은 2024년 13.3%, 2025년 13.2%의 숙박 방문자 비율을 기록했다. 이는 전국 기초지자체 평균(2024년 7.4%, 2025년 7.1%) 대비 약 1.8배에서 1.9배 높은 수준이다. 전국적인 관광 시장 위축으로 평균 수치가 하락하는 가운데서도 철원은 견고한 유지력을 보여주며 상대적 경쟁력을 강화했다.

체류시간 1년 만에 125분 증가…관광 만족도 '껑충'

철원군의 외지인 평균 체류시간은 2024년 1508분(약 25시간)에서 2025년 1633분(약 27시간)으로 1년 만에 125분(약 2시간) 증가하며 전국 기초지자체 평균 대비 60% 이상 높은 수준을 기록했다.

또한 평균 숙박일수도 2024년 2.66일에서 2025년 2.72일로 0.06일(약 2.3%) 증가하며 철원을 찾는 관광객들이 단순 일일 관광을 넘어 더 긴 기간을 머물며 철원의 매력을 깊이 있게 체험하고 있음을 보여주고 있다.

이뿐만이 아니다. 외국인 관광객은 2024년도 5만8746명에서 2025년도에는 7만409명으로 1만1663명(19.9%) 올랐다.

이러한 체류시간 및 숙박일 수의 증가는 철원군의 역사 유적, 자연경관, 휴양 시설 등 주·야간을 어우르는 다양한 관광 콘텐츠가 풍부하게 구축되어 있음을 반영하며, 관광객들의 적극적인 체험 활동 참여와 숙박 인프라의 안정성을 뒷받침하는 긍정적 신호로 해석된다.

관광소비액 전국 비중 소폭 증가…지역 경제 활력 '확산'

철원군의 관광소비액은 2024년 742억2600만원에서 2025년 739억6600만원으로 0.4% 감소했으나, 전국 관광소비액(2024년 16조8971억원→2025년 16조6048억원, 1.7% 감소) 대비 더 양호한 내구성을 보여주었다.

특히 철원군이 전국 관광소비액에서 차지하는 비중이 0.044%에서 0.045%로 오히려 증가하며 전국 관광 시장에서의 상대적 위상을 조금씩 높여가고 있음을 보여주었다.

철원군(군수 이현종)은 "이번 데이터 분석 결과는 철원군이 단순한 경유지가 아닌 관광객들이 머물며 깊이 있는 체험을 원하는 '체류형 관광 목적지'로서의 위상을 보여주는 것"이라며 "그동안 약점으로 지적되었던 체류형 관광지를 조성하기 위하여 올해에도 국가유산 노동당사 미디어 아트 행사, 여기저기 인 페스티벌(화강) 개최, 삼부연 오룡굴 개장, 횃불 전망대?현무대교?드르니교 야간 개장, 관광두레 PD 사업, 외국인 관광객 모객을 위한 인바운드 및 전용 숙소를 운영할 예정"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 철원군은 주간 및 야간 관광 인프라와 콘텐츠를 지속적으로 개발하여 대한민국 대표 관광 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

