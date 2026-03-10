환자 상태 분석해 약 복용 시점까지 개인화

"AI·제약 결합 플랫폼 기업으로 성장"

디지털치료기기(DTx) 기업 웰트가 불면증 치료용 디지털 치료기기 '슬립큐(SleepQ)'를 시작으로 인공지능(AI) 기반 복약 관리 플랫폼으로 사업을 확장하겠다는 구상을 내놨다. 수면 치료에서 축적한 데이터를 바탕으로 약 복용 시점까지 개인화하는 플랫폼으로 발전시키고 글로벌 시장 공략도 본격화할 계획이다.

강성지 웰트 대표는 10일 서울 강남구 웰트 본사에서 열린 미디어 브리핑에서 "슬립큐 1.0이 기존에 사람이 하던 치료 과정을 알고리즘으로 구현한 것이었다면 2.0은 그 알고리즘을 AI 기반 에이전트로 발전시키는 것"이라며 "환자의 상태를 지속해서 분석해 약을 언제 먹어야 하는지까지 안내하는 방식으로 진화하게 될 것"이라고 말했다.

강성지 웰트 대표가 10일 서울 강남구 웰트 본사에서 열린 미디어 브리핑에서 발언하고 있다. 이성민 기자 AD 원본보기 아이콘

슬립큐는 인지행동치료(CBT)를 디지털로 구현한 스마트폰 애플리케이션 기반 디지털 치료기기다. 의료진 처방을 통해 사용할 수 있으며 환자는 6주 동안 수면 제한, 자극 조절, 인지 재구성, 이완 요법, 수면 위생 교육 등을 수행하며 수면 습관을 교정한다. 파트너사인 한독의 전문의약품 영업 조직과 협력해 종합병원 20여곳, 클리닉 60여곳에서 처방되고 있다. 슬립큐는 2023년 식품의약품안전처 허가를 받은 통합심사 1호 혁신의료기기다.

슬립큐는 웰트가 구상하는 약 운영체제(Drug OS) 플랫폼의 사례 중 하나다. 강 대표는 "의사가 처방권을 갖는 구조는 유지하되 환자와 약 사이에 인공지능을 투입해 치료 과정을 최적화하는 서비스"라며 "수면 질환을 첫 적용 사례로 선택한 것은 AI가 실수했을 때 환자에게 미치는 위험이 상대적으로 낮기 때문"이라고 설명했다. 이어 "슬립큐를 통해 기술 신뢰성을 검증한 뒤 섭식장애 등 다른 질환 영역으로도 확장할 계획"이라고 덧붙였다.

웰트는 올해 슬립큐를 기반으로 국내외 시장 확대에 속도를 낼 예정이다. 현재 독일 샤리테(Charit?) 병원에서 성인 불면증 환자를 대상으로 임상을 진행하고 있으며 올해 현지 상용화를 추진한다는 계획이다. 강 대표는 "독일은 디지털 치료기기에 대한 제도와 보험 체계가 가장 성숙한 시장"이라며 "아랍에미리트 등 중동 시장도 살펴보고 있다"고 말했다.

AD

웰트는 한독을 비롯해 타 제약사와 협력해 디지털 기술을 기존 의약품과 결합하는 모델도 추진할 계획이다. 강 대표는 "AI 기술을 제약 산업에 가장 쉽게 적용할 수 있는 플랫폼 기업이 되겠다"며 "제약사와 협력해 기존 약물 치료에 디지털 기술을 결합한 새로운 형태의 치료 모델을 만들겠다"고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>