중국소비자협회가 개봉 전까지 내용물을 알 수 없는 '블라인드 박스'(랜덤박스) 제품 구매를 주의해야 한다고 당부했다.

10일 중국 중앙TV(CCTV)에 따르면 중국소비자협회는 전날 경고문을 발표하고 "블라인드 구매 시 숨겨진 상품이나 한정판을 얻을 실제 확률은 극히 낮다"며 무분별한 구매를 자제해야 한다고 강조했다. 블라인드 박스는 상자 안에 어떤 상품이 들어 있는지 알 수 없도록 랜덤 형태로 판매해 소비자의 수집 욕구를 자극하는 방식이다. 예상치 못한 물건을 받는 재미와 사회관계망서비스(SNS) 공유 문화가 맞물리며 하나의 놀이이자 콘텐츠로 확산했다.

다만 블라인드 박스가 과도한 소비를 부추긴다는 불만도 늘고 있다. 협회는 자체 플랫폼을 통해 접수된 블라인드 박스 관련 소비자 불만을 분석한 결과, 건당 블라인드 박스 구매액이 4427위안(약 95만원)에 달했으며 최고 구매 금액은 30만위안(약 6423만원)에 이른다고 전했다.

협회는 "주된 불만 사항은 투명성 부족, 과소비 유도, 사후 서비스 지연 등에 집중됐다"며 "성인 소비자들이 한정판을 얻기 위해 지속적이고 비합리적 구매를 반복해 누적 지출액이 급증하는 사례가 있다"고 설명했다. 이어 "미성년자들이 보호자 동의 없이 유행하는 장난감, 카드, 화장품 등 랜덤박스 형태로 판매되는 상품을 여러 차례 주문하기도 한다"며 불확실성으로 흥미를 유발하는 랜덤박스의 일부 비양심적 판매자들이 과도한 마케팅으로 '투기 심리'를 부추긴다고 비판했다. 이에 따라 협회는 소비자들에게 구매 전 판매자가 제시한 상품 종류와 수량, 상품별 당첨 확률, 반품 정책 등을 반드시 확인할 것을 당부했다.

앞서 블라인드 박스 열풍의 대표적인 사례로는 중국 완구업체 팝마트의 캐릭터 '라부부'가 꼽힌다. 라부부는 랜덤박스 방식으로 판매되며 수집가들의 소장 욕구를 자극했다. 소비자들은 원하는 디자인을 얻기 위해 같은 시리즈의 상자를 여러 개 구매하거나, 희귀 피규어를 찾기 위해 중고 거래나 교환 커뮤니티를 활발히 이용하기도 했다. 이처럼 라부부는 블라인드 박스의 불확실성과 한정판 전략을 결합해 강력한 팬덤을 형성한 사례로 평가됐다.

다만 라부부가 인기가 높아지면서 중국 내에서는 관련 투기 현상이 사회 문제로 떠오르고 있다. 일부 라부부 한정판 인형은 재판매 시장에서 수백만 원까지 가격이 치솟았고, 인기 색상을 중심으로 가짜 제품이 유통되는 사례도 나타나고 있다. 중국 정부는 과도한 소비와 중독 우려를 이유로 2023년부터 8세 미만 어린이에게 블라인드 박스 판매를 금지한 상황이다.

