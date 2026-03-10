이스라엘의 세계적 안무가 샤론 에알 내한

14일부터 세종문화회관에서 '재키' 선보여

"작품 설명보다 관객들이 보고 느끼길 바라"

"무용수의 피부가 보일수록 감정이 더 잘 보인다고 생각해요. 그래서 (무용수들의) 의상은 적을수록 더 좋습니다. 의상은 피부가 한 겹 더 있는 것뿐이라고 생각한다. 나는 무용수들의 몸을 사랑한다."

세계적인 안무가 샤론 에알은 10일 세종문화회관에서 열린 기자간담회에서 무용수들의 움직임에 주목해 달라며 이같이 말했다. 그는 자신을 "춤으로 이야기하고 싶은 사람"이라고 소개하며 곧 선보일 자신의 작품 '재키'에 대해서도 설명하기보다는 관객들이 직접 보고 느끼기를 바란다고 강조했다.

이스라엘의 세계적인 무용단체 바체바 댄스 컴퍼니에서 오랜 시간 무용수 겸 안무가로 활동한 샤론 에알이 10일 세종문화회관에서 열린 기자간담회에서 오는 14일부터 서울시발레단과 협업으로 선보일 작품 '재키'에 대해 설명하고 있다. 세종문화회관 AD 원본보기 아이콘

서울시발레단은 오는 14일부터 22일까지 세종문화회관 M씨어터에서 2026시즌 첫 공연으로 샤론 에알의 재키를 선보인다. 샤론 에알은 예루살렘 태생으로 1990년부터 2008년까지 이스라엘의 세계적인 무용단체 바체바 댄스 컴퍼니에서 무용수로 활약했다. 이후 이 단체의 상주 안무가를 거쳐 2013년 오랜 동료이자 남편인 가이 베하르와 함께 자신의 무용단 '샤론 에알 댄스(S-E-D)'를 설립했다. 그는 S-E-D를 통해 특유의 감각과 움직임으로 독보적인 안무 세계를 구축해왔다. 최근에는 프랑스에 기반을 두고 활동하고 있으며 2023년 프랑스 정부로부터 예술문화훈장 2등급 '오피시에'를 수훈했다.

재키는 샤론 에알이 2023년 네덜란드 댄스 시어터(NDT)에서 초연한 작품이다. 이번 서울시발레단 공연을 통해 한국 관객과 처음 만난다.

샤론 에알은 어릴 때부터 춤과 함께 안무를 함께 했기 때문에 자신을 안무가와 무용수로 구분하는 것은 무의미하다고 설명했다. "네 살 때부터 춤을 췄고 그때부터 항상 창작을 했다. 13살 때 빨간 토슈즈를 신고 헝가리 작곡가 벨라 바르토크(1881~1945)의 음악에 맞춰 첫 안무 작품을 만들었다. 작품을 만들지 않고 춤을 출 수 없고, 춤추지 않고는 작품을 만들 수도 없다."

그는 스스로를 몽상가에 가까운 사람이라고도 표현했다. "그냥 하고 싶은 것을 하는 꿈꾸는 사람이다. 지금 느끼는 것, 지금 하고 싶은 것을 할 뿐이다. 그래서 춤을 추고 내가 좋아하는 것을 다른 사람들과 공유할 뿐이다. 춤은 자유이고 연결이며 감정이고 몸짓이다. 움직임은 우리에게 더 나은 사람, 더 나은 느낌, 더 나은 모든 것을 가져다준다. 춤은 모든 사람에게 필요하다."

샤론 에알은 자신의 독특한 작업 방식에 대해서도 설명했다. 특정한 이야기나 감정을 전달하기 위해 안무를 창작하지는 않는다는 설명이었다. 그는 "즉흥적으로 제 움직임을 녹화한 뒤 무용수들이 따라 하게 한다. 움직임이 매우 세밀하기 때문에 녹화한 영상을 슬로 모션으로 돌려보며 동작을 찾아내는 경우도 있다. 이후 여러 구성과 대형을 살펴보는 방식으로 작업한다"고 설명했다.

안호상 세종문화회관 사장, 샤론 에알 안무가, 서울시발레단 무용수 남윤승, 김여진(왼쪽부터)이 10일 기자간담회를 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다. 세종문화회관 원본보기 아이콘

서울시발레단의 올해 첫 공연은 두 작품을 함께 선보이는 더블 빌 형식이다. 재키와 함께 지난해 공연한 작품 '블리스'를 선보인다. 블리스는 2016년 무용계 최고 권위의 '브누아 드 라 당스' 안무가 부문을 수상한 세계적 거장 요한 잉거의 작품으로 서울시발레단이 지난해 아시아 초연으로 선보였다. 재즈 피아니스트 키스 재럿의 '쾰른 콘서트'에 맞춰 '더할 나위 없는 행복'을 표현한 작품으로 지난해 공연 때 관객들의 호응이 특히 좋아 올해 다시 무대에 오른다.

샤론 에알은 자신의 작품 재키는 특정한 이야기나 감정을 전달하려는 작품은 아니라고 설명했다. 그는 "관객들이 열린 마음으로 공연을 보고 있는 그대로의 감정을 느끼셨으면 한다"며 "감정은 모두 다르기 때문에 각자 다른 것을 느낄 수 있을 것이라고 생각한다"고 말했다.

