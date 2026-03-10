세계 최대 규모 크리에이터 행사 '비드콘(VidCon)', 디밀과 함께 K뷰티 선보인다

6월 25일~27일 미국 LA 애너하임서 60,000명 앞에 K뷰티 공식 대규모 행사 운영

세계 최대 크리에이터 축제 비드콘(VidCon)이 올해 15주년 행사에서 역사상 처음으로 K뷰티 공식 파트너를 선정했다. 그 파트너는 뷰티 크리에이터 IP 솔루션 기업 디퍼런트밀리언즈㈜(대표 이헌주, 이하 디밀)이다. 디밀은 이번 파트너십을 통해 비드콘 내 K뷰티 전용관의 독점 운영권을 확보했다.

비드콘은 2011년 시작된 세계 최대 규모의 크리에이터 축제로, 매년 미국 LA 애너하임에서 개최된다. 유튜브·틱톡·메타 등 글로벌 플랫폼의 트렌드가 가장 먼저 탄생하는 공간으로, 2025년 기준 참가자 55,000명 중 크리에이터만 15,000명 이상이 참여했다. 2025년 행사 기준 언론 보도 254건, 공식 매체 122개, 누적 노출 99억 회 이상을 기록한 메가 이벤트로, 올해는 15주년을 맞아 60,000명 이상이 참가할 것으로 예상된다.

그동안 유튜브, 틱톡, 메타, 스포티파이 등이 스폰서로 참여해왔으며, Mr Beast(구독자 468M), Charli D'Amelio(155M), Emma Chamberlain(14M) 등 글로벌 메가 크리에이터들이 역대 라인업을 구성해왔다.

디밀은 2019년 설립 이후 연 평균 1,200여건, 총 6,400여건 이상의 브랜드 캠페인을 진행하며 국내 대표 뷰티 크리에이터 그룹으로 성장해왔다. 2020년 현대홈쇼핑과 아모레퍼시픽으로부터 150억 원의 투자를 유치했으며, 설립 후 6년간 1,400%의 매출 성장을 기록하고 있다. 현재는 뷰티 MCN 사업을 기반으로 뷰티 크리에이터 IP 솔루션 기업으로 전환을 본격화하고 있으며, 비드콘 K뷰티 공간의 독점 운영권 확보는 그 전환의 첫 글로벌 무대가 된다.

한옥 테마를 현대적으로 재해석한 K뷰티 전용관은 메인 입구 약 300평 규모로 운영되며, 이번 행사에 참여할 국내 K뷰티 브랜드 30여 곳을 4월까지 선정할 예정이다. 행사는 오는 6월 25일부터 27일까지 미국 LA 애너하임 컨벤션센터에서 개최되며 틱톡·유튜브·인스타그램에서 활동하는 수백명의 미국 및 한국의 뷰티 크리에이터들이 K뷰티 이슈업을 위해 현장에 참여할 예정이다.

디밀 이헌주 대표는 "수년간 미국 크리에이터 시장의 문을 두드려왔고, 비드콘 역시 15주년을 계기로 K뷰티를 공식 무대에 올리려는 의지가 있었다. 양측의 방향이 맞닿은 결과가 이번 파트너십"이라고 소감을 밝혔다.

AD

디밀은 이번 비드콘 K뷰티 독점 파트너십을 기점으로, 국내 K뷰티 브랜드들이 미국 주류 시장에 진입할 수 있는 실질적인 경로를 만들어 나간다는 계획이다. 행사 이후에도 글로벌 크리에이터 네트워크를 기반으로 한 K뷰티 브랜드 해외 진출 지원 사업을 지속 확대할 예정이다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>