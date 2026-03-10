'청년 PLUS 도시'로 구조 전환 선언



김석기 경남 창원시장 예비후보가 청년 인구 유출을 근본적으로 바꾸기 위한 도시 구조 전환 정책을 공식 선언했다.

김 후보는 10일 제3차 정책브리핑에서 "청년정책은 단순한 복지가 아니라 도시의 미래 경쟁력을 좌우하는 구조 문제"라며 창원의 청년정책을 '청년 PLUS 구조'로 전환하겠다고 밝혔다.

김 후보는 2024년 기준 창원시는 전출 4만7327명, 전입 4만524명으로 6803명이 순유출된 것으로 나타났다. 특히 20대 2888명, 30대 689명으로 청년층이 전체 순 유출 인구의 절반 이상을 차지하고 있다고 했다.

김 후보는 이를 두고 "청년이 떠나는 도시는 산업도 줄고 세수도 줄고 결국 미래도 줄어든다"고 지적하며 "지금 창원은 청년이 떠나는 도시로 남을 것인지, 청년이 미래를 설계하는 도시로 전환할 것인지 선택해야 할 순간"이라고 말했다.

이에 김 후보는 청년 유출 구조를 바꾸기 위한 핵심 정책으로 '청년 PLUS 3종 세트'를 제시했다. 고교·대학·기업이 함께 설계하는 산학연계 취업 플랫폼을 구축해 직무교육 → 산업단지 현장실습 → 채용으로 이어지는 원스톱 취업 시스템을 통해 청년 취업 구조를 바꾼다는 구상이다.

또한 보건·의료·돌봄·서비스 산업을 창원의 새로운 청년 일자리 산업으로 육성하고, 여성 청년을 위한 서비스 산업과 관광 분야 등 특화 일자리 트랙을 마련한다는 계획이다.

김 후보는 구 창원지역 노후 단독주택지 13개소를 정비해 청년 친화형 주거단지로 전환을 위해 새롭게 조성되는 주거단지에는 청년·노동자 전용 임대주택을 의무적으로 포함하고, 산업단지 인근 유휴부지를 활용해 직주근접 청년 주거단지를 조성할 계획이라고 밝혔다. 그리고 신혼부부 전세 지원, 안심 임대제도, 공동육아 공간도 함께 구축하겠다고 했다.

산단과 원도심을 연결하는 축에 창업·문화 플랫폼을 조성하기 위해 공유오피스, 창작공간, 청년 커뮤니티 허브를 구축해 청년이 도전하고 성장할 수 있는 창원형 창업 생태계를 만들겠다는 계획이라고 했다.

김 후보는 청년정책의 핵심 전략으로 '직주근접 스마트 생활권'을 제시하면서 산업단지·주거·교통·문화가 하나의 생활권 안에서 연결되는 도시 구조로, 청년이 먼 거리 출퇴근에 시간을 쓰지 않고 도시 안에서 일하고, 생활하고, 성장할 수 있는 환경을 만들겠다는 구상이다.

또한 창원산업진흥원에 청년 PLUS 전담 조직을 설치해 일자리·주거·창업 정책을 통합 추진할 계획이다.

김 후보는 "청년을 지원하는 도시는 많습니다. 그러나 청년이 떠나지 않는 구조를 만드는 도시는 많지 않습니다"면서 "단순히 청년지원 정책을 넘어 도시 구조 자체를 바꾸겠습니다. 즉, 청년이 창원에서 일하고, 창원에서 결혼하고, 창원에서 아이를 키우는 도시를 만들겠습니다"라고 말했다.

