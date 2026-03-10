광주시-완도군 상생토크…대기업·공공기관 이전 전략 논의

강기정 "공공기관 맞춤형 유치" vs 신우철 "AI·해양바이오 화답"

광주광역시와 전남 완도군이 '통합 특별시' 시대를 앞두고 지역 상생과 청년 일자리 창출을 위한 거대한 청사진을 공개했다. 광주시와 완도군은 10일 완도 생활문화센터에서 '광주·완도 상생토크'를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 강기정 광주시장과 신우철 완도군수를 비롯해 김양훈 완도군의장, 이철영 완도교육장 등이 참석해 광주·전남 통합의 목적과 공공기관 유치, 완도군 맞춤형 특별법 정책 개발 등을 심도 있게 논의했다.

이날 화두는 단연 지난 3일 국회 문턱을 넘은 '광주·전남 통합 특별법'이었다.

강기정 시장은 설명회를 통해 "청년들이 일자리를 찾아 수도권으로 떠나고, 인구와 출생아가 급감하는 위기 상황에서 더는 지체할 수 없다는 절박함에 김영록 전남도지사와 통합을 추진하게 됐다"며 "통합 시 정부로부터 20조 원의 예산을 지원받게 되며, 이를 마중물 삼아 삼성 반도체 등 대기업 유치와 일자리 창출을 본격화할 것"이라고 밝혔다.

특히 강 시장은 '공공기관 2차 이전'과 관련해 지역 특성을 살린 분산 배치를 강력히 주장했다. 그는 "특별법 144조에 따라 특별시장이 요구하면 공공기관을 우선 배정받을 수 있다"며 "과거처럼 나주에만 집중할 것이 아니라 공항 공사는 무안, 환경공단은 여수로 가는 식의 맞춤형 배치가 필요하다"고 강조했다.

이어 "수협이나 농협 은행 등은 완도 지역이 제격"이라며, 한국전력공사의 나주 이전이 세수 440억원 증대와 1,600여 명의 지역 인재(전남대생 60~70% 비중) 채용으로 이어진 성공 사례를 언급하며 공공기관 유치의 파급력을 재차 짚었다.

신우철 완도군수 역시 통합 특별시 출범이 완도군에 획기적인 도약의 계기가 될 것으로 전망했다.

신 군수는 인사말을 통해 "광주·전남 통합과 특별법 개정으로 완도에 아주 중요한 기회가 주어졌다"며 "해조류와 해양 자원을 기반으로 한 해양치유산업, 해양 바이오 산업, 블루카본 산업은 완도가 국내 최초이자 최대 규모로 추진하고 있어 타 지자체와 비교 불가능한 독보적 경쟁력을 갖추고 있다"고 자신감을 내비쳤다.

기후 위기에 대응하는 혁신 기술도 소개됐다. 신 군수는 "전국 최초를 넘어 세계 최초로 바다 양식장에 AI(인공지능)를 도입하는 '스마트 양식'을 추진 중"이라며 "향후 광주시와 해양치유·바이오 산업 예산 등에서 시너지를 낼 수 있는 상생 방안이 마련되기를 기대한다"고 말했다.

통합 특별시를 국제적인 글로벌 도시로 도약시키기 위한 구체적인 인프라 구상도 나왔다. 강 시장은 "철도와 공항, 항만이 열려야 진정한 글로벌 도시가 완성된다"며 "목포를 잇는 호남고속철도와 경전선 완공은 물론, 향후 임성역을 거쳐 해저 터널을 통해 제주까지 연결하는 철도망을 구축하는 것이 우리의 거대한 그랜드 플랜"이라고 비전을 제시했다.

그러면서 "통합이 되는 순간 광주의 국회의원 8명이 곧 완도의 국회의원이 되는 것"이라며 "완도의 해조류 박람회를 '특별시 규모'로 격상해 개최하는 등 지역과 연계된 치유 관광 산업 발전에 공을 들이겠다. 청년들이 떠나지 않고 머무는 완도, 그리고 광주·전남을 만들겠다"고 강조했다.

