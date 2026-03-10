9일 부산 강서구 미음동 현장에서 한국에너지기술평가원, 부산광역시, 한국기계연구원 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 SMR 보조 기기 제작지원센터 착공식이 열리고 있다. 한국에너지기술평가원 AD 원본보기 아이콘

한국에너지기술평가원은 9일 부산 강서구 미음동 현장에서 부산광역시, 한국기계연구원 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 중소·중견 기업 맞춤형 연구 기반 시설인 '소형모듈원자로(SMR) 보조 기기 제작지원센터' 착공식을 개최했다고 밝혔다.

이번 사업은 정부와 부산광역시, 한국기계연구원 등이 공동으로 2024년부터 2028년까지 총 295억원을 지원하는 사업으로, 2027년애 센터를 완공하고 2028년까지 핵심 장비 12종을 구축할 계획이다.

성공적인 SMR 상업화를 위해서는 주기기뿐만 아니라 이를 뒷받침할 보조기기의 제작역량 강화가 필수적이다. 그러나 높은 장비 구축 비용과 기술 장벽으로 인해 중소·중견기업이 독자적인 제조 역량을 확보하기에는 높은 문턱이 존재해 왔다.

에기평은 이번 부산의 SMR 보조기기 제작지원센터 구축을 시작으로, 창원의 'SMR 로봇 활용 제작지원센터', 경주의 'SMR 3D 프린팅 제작지원센터'를 유기적으로 연계해 SMR 제조 경쟁력 강화를 위한 핵심 기반을 완성해 나간다는 구상이다.

AD

기후에너지환경부의 'SMR 제작지원센터 구축사업'으로 추진되는 이들 3개 거점 사업에는 정부지원금 299억원을 포함해 총 949억원의 사업비가 투입된다. 이번 부산 센터를 시작으로, 올해 3분기에는 창원, 4분기에는 경주 센터가 순차적으로 착공에 돌입할 예정이다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>