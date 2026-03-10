LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 14,690 전일대비 30 등락률 -0.20% 거래량 1,343,517 전일가 14,720 2026.03.10 14:30 기준 관련기사 [MWC26]LG U+, 크립토랩 동형암호로 해킹 피해 원천 차단 [MWC26]LGU+, 퓨리오사AI와 맞손…NPU로 기업용 AI 장비 만든다 갤럭시 S26 사전판매 신기록...70%가 '울트라' 전 종목 시세 보기 는 탄소 정보 공개 프로젝트(CDP) 평가에서 국내 통신사 가운데 유일하게 '탄소경영 아너스 클럽'을 수상했다고 10일 밝혔다.

LG유플러스는 탄소 정보 공개 프로젝트(CDP) 평가에서 국내 통신사 가운데 유일하게 '탄소경영 아너스 클럽'을 수상했다고 10일 밝혔다. 왼쪽부터 장지인 CDP 한국위원회 위원장, 권순일 LG유플러스 ESG정책팀 팀장, 호세 오르도네스 CDP APAC 총괄 대표. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

CDP는 전 세계 최대 규모의 환경정보공개 관련 글로벌 인증으로 세계 2만4000여개 기업의 기후변화 대응 노력과 온실가스 배출량 정보 및 감축 성과 등 환경경영 정보를 수집하고 평가한다. 탄소경영 아너스 클럽은 국내 상위 5개 기업에만 수여된다.

LG유플러스는 2년 연속 최고 등급인 '리더십 A'와 함께 탄소경영 아너스 클럽을 수상했다. 과학기반감축목표(Science Based Targets Initiative) 승인 획득과 연결기준 온실가스 배출량 산정 및 검증 등을 통한 온실가스 감축 목표에 대한 신뢰도 확보가 수상에 주효했다. 아울러 2년 연속 한국회계기준원(KSSB) 기후 관련 공시보고서를 발간해 기후변화에 대한 재무적 영향을 분석한 점도 긍정적인 평가로 이어졌다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당은 "CDP에서 상위 5개 기업에만 수여하는 탄소경영 아너스 클럽을 2년 연속 수상하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 전력 사용량 절감 및 재생에너지 중장기 전략 수립 등을 통해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



