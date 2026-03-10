괴산군과 '식품종합클러스터 조성' 투자 협약 체결

맑은물에홀딩스는 충북 괴산군과 식품종합클러스터 조성을 위한 투자협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

맑은물에홀딩스는 1994년 창업 후 두부와 콩나물을 만들기 시작해 현재 전국 규모의 생산 시설과 판매망을 갖춘 식품 전문회사로 성장했다. '맑은물에'라는 자체 브랜드를 바탕으로 두부, 콩나물, 낫또 등 콩 관련 식품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑, 대형마트와 편의점 등에 납품하고 있다.

송인헌 괴산군수(왼쪽)와 김석원 맑은물에홀딩스 대표가 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약은 맑은물에홀딩스의 생산시설을 충북 괴산군 내에 신설해 군내 일자리 창출 증대 등 지역경제 활성화를 도모하기 위한 것이다. 총 3000억원을 들여 전국에 산재한 맑은물에홀딩스 산하 8개 생산시설을 괴산군으로 이전해 콩 관련 식품 생산을 전문으로 하는 약 10만평 규모의 '식품종합클러스터'를 조성할 계획이다. 이를 통해 약 500명의 지역 내 신규 일자리가 창출될 것으로 기대된다.

괴산군은 맑은물에홀딩스의 클러스터 조성에 필요한 인허가 등 관련 행정절차를 지원하고, 원활한 투자 진행을 위한 세제 혜택 등 재정적 지원도 적극 검토할 예정이다.

김석원 맑은물에홀딩스 대표는 "이번 협약을 통해 청정지역인 괴산에 콩 식품 관련 종합클러스터를 구축함으로써, 생산 효율성을 제고하고 지역 일자리 창출에도 기여할 수 있게 돼 '맑은물에'가 콩 식품 대표 브랜드로 한 단계 더 성장할 것으로 기대한다"고 말했다.

송인헌 괴산군수는 "이번 협약으로 대규모 투자가 실행되면 지역경제 활성화는 물론이고, '자연과 함께하는 청정괴산'이라는 군정 목표와 '맑은물에' 브랜드가 결합해 청정 이미지 제고라는 시너지도 창출할 수 있을 것"이라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



