“뮤지컬 배우 양준모 낭독” 윌라, 오디오북 ‘너에게 들려주는 꿋꿋한 말’ 공개

통합 독서 플랫폼 윌라는 뮤지컬 배우 양준모가 직접 낭독한 오디오북 '너에게 들려주는 꿋꿋한 말'을 공개했다.

압도적인 가창력과 묵직한 존재감으로 대형 뮤지컬에서 활약하며 대중의 사랑을 받아온 양준모 배우가 재능 기부의 일환으로 참여한 이번 오디오북은, 진선재단과 함께 시각 장애인을 위해 제작돼 더욱 의미가 깊다.

'너에게 들려주는 꿋꿋한 말'은 청소년을 위한 인문 도서로, 혼란의 시기를 헤쳐 나가고 있는 청소년들에게 도움이 될 56가지 인문학적 사유를 담고 있다.

윌라를 서비스하는 인플루엔셜 문태진 대표는 "진선재단과 함께 의미 있는 오디오북을 선보이게 돼 보람차다"며 "단단하면서도 다정한 양준모 배우의 목소리가 더해져 작품의 깊은 메세지와 매력을 더욱 극대화할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

이어 "윌라는 앞으로도 시각 장애인을 위해 다양한 목소리를 담은 양질의 오디오북을 꾸준히 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

한편, 윌라는 '최소한의 삼국지', '명랑한 정신과', '법구경 마음공부' 등 인문 분야의 다양한 오디오북을 서비스하고 있다.

